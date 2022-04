Ucraina: Cerno, ‘Petrocelli maoista convinto, lasciai missione in Cina con lui’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Qualche tempo fa partecipai a una surreale missione organizzata dall’ istituto Italia-Cina presieduto da Petrocelli. Dopo qualche giorno decisi di tornare in Italia e abbandonai la variopinta delegazione parlamentare. Il collega allora del M5S era il capodelegazione e il clima degli incontri era surreale. Il cinese sembrava lui. Si parlava del nuovo modello di pianeta forgiato sul sistema cinese e lui, in totale sintonia con quella dittatura, era più maoista del grande timoniere. Una sera decisi di rientrare in Italia da solo perché ciò che sentivo mi era indigesto”. Lo rivela il senatore Pd Tommaso Cerno, nel corso di una manifestazione in Friuli per il 25 aprile.