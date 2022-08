Girolimoni, il mostro di Roma – I grandi processi d’Italia

Un uomo accusato di aver violentato e ucciso 7 bambine; ma non era lui l’assassino. Nonostante l’assoluzione, la sua vita fu sconvolta per sempre.

C’è un nome che è entrato nell’immaginario popolare ed è diventato un comune modo di dire: Girolimoni, come sinonimo di pedofilo. Il caso Girolimoni, il mostro di Roma, ebbe una profonda influenza nell’opinione pubblica pubblica italiana. Erano gli anni ‘20 del Novecento, quelli che vedevano gli albori del fascismo. E, come vedremo, il ruolo del regime fu determinante nel far diventare questa vicenda un caso eclatante. Ma in realtà si trattò di clamoroso errore giudiziario, che fu tenuto nascosto per motivi di opportunità politica. Così l’imputato Gino Girolimoni fu additato come colpevole anche dopo essere stato scagionato; la sua vita fu segnata per sempre.

I delitti e le indagini

Un’atroce serie di delitti sconvolse Roma tra il 1924 e il 1927: sette bambine furono rapite, violentate e seviziate. Cinque di loro dopo lo stupro vennero uccise dal mostro. I loro cadaveri, abusati e straziati in modo orribile, furono rinvenuti nei prati e nelle campagne della periferia romana. La più piccola delle vittime aveva soltanto 18 mesi; la più grande, 6 anni. L’indignazione della gente per queste mostruosità era enorme.

La polizia del nascente regime fascista, che puntava tutto sull’ordine e la sicurezza pubblica, non poteva certo tollerare che nella capitale del Regno d’Italia accadessero simili fatti. Così la Questura si mise al lavoro, spronata da Mussolini in persona, che voleva un colpevole a tutti i costi.

Tutte le bimbe erano state avvicinate per strada da un uomo giovane e distinto, che le aveva convinte ad allontanarsi con lui. Dopo alcune false piste, le indagini si concentrarono su un giovane uomo, Gino Girolimoni. Aveva 38 anni, era scapolo, di professione faceva il mediatore e il fotografo, amava la vita mondana, possedeva un’automobile (una rarità, per quei tempi) e vestiva alla moda, con abiti vistosi. Insomma, era un tipo che non passava inosservato.

L’arresto di Girolimoni

Girolimoni era stato sospettato perché una ragazzina di 13 anni, che faceva la cameriera, aveva raccontato di quell’uomo che frequentava la casa e ogni tanto le parlava. In realtà Girolimoni intratteneva una relazione clandestina con la moglie del padrone di casa. Il marito annotò il numero di targa della sua automobile e informò la polizia. Girolimoni fu perquisito e nella sua abitazione furono trovati ben 12 abiti (un’enormità, per quell’epoca): gli inquirenti ne dedussero che era un «trasformista», e cambiava spesso vestito proprio per non essere individuato.

La polizia fascista, nel tentativo di trovare a tutti i costi un responsabile e di chiudere in fretta il caso, lo arrestò il 9 maggio del 1927 e lo incolpò di tutti i sette delitti commessi nella capitale. Inutili i tentativi di farlo confessare: nonostante il carcere duro in isolamento, Girolimoni si professava innocente, ma per tutti era ormai diventato “il mostro di Roma”.

Girolimoni: quali prove?

Le prove a carico di Gino Girolimoni erano, però, fragili e inconsistenti: il suo identikit non corrispondeva affatto a quello del misterioso uomo che aveva avvicinato le bambine per strada portandole con sé. La sua fisionomia era diversa da quella riferita dai vari testimoni. Un criminologo dell’epoca (erano i tempi in cui la criminologia, influenzata dalle teorie del Lombroso, pretendeva di riconoscere un delinquente dai suoi tratti somatici) descrisse Girolimoni come il colpevole, perché il suo volto e la sua struttura corporea avevano «i segni caratteristici del criminale».

Nessun testimone, però, lo accusava direttamente, e mancava qualsiasi prova oggettiva: nessuna traccia dei delitti commessi fu rinvenuta addosso a Girolimoni o nella sua autovettura e nella sua abitazione. Alcuni testimoni avevano visto le bambine allontanarsi in compagnia di un uomo distinto e ben vestito, che però portava i baffi: Girolimoni non li aveva. «Se li è tagliati per non farsi riconoscere», sostenne la pubblica accusa.

Girolimoni: il proscioglimento

In questa situazione di totale carenza probatoria, il proscioglimento giudiziario di Gino Girolimoni era inevitabile, e infatti l’assoluzione con formula piena («per non aver commesso il fatto») arrivò, l’8 marzo del 1928, circa 10 mesi dopo l’arresto. Ma la notizia finì sottoriga sulla stampa: mentre l’arresto era apparso a titoli cubitali su tutte le prime pagine dei giornali dell’epoca, l’assoluzione fu relegata in un piccolo trafiletto, pubblicato nelle pagine interne, senza risalto e solo da alcune testate giornalistiche minori.

L’efficiente regime fascista non aveva certo interesse a riconoscere e diffondere un così clamoroso errore giudiziario, e neppure a evidenziare le lacune investigative e l’inefficienza della polizia, che, nonostante gli sforzi, non era riuscita a trovare il vero mostro di Roma, il quale, dunque, rimaneva ancora libero di aggirarsi nella capitale e di colpire ancora, facendo nuove vittime.

Girolimoni: la vita successiva

Intanto dopo quella eclatante vicenda giudiziaria la reputazione di Gino Girolimoni era compromessa per sempre. Bollato come un pedofilo, perse i mestieri e il giro di affari che aveva e non riuscì più a trovare lavoro; negli ultimi anni sbarcò il lunario facendo il ciabattino. Non ricevette mai un indennizzo per l’ingiusta detenzione e morì in povertà nel 1961.

L’espressione “girolimoni” è stata intesa per decenni come sinonimo di pedofilo e ancora oggi sopravvive nei detti popolari romani. Anche se la memoria storica di quegli atroci delitti si è ormai perduta, la parola “girolimoni” viene usata per additare, anche con tono scherzoso, uomini ai quali piacciono le ragazze molto giovani. Così il fenomeno del presunto mostro sbattuto in prima pagina su tutti i giornali ha trovato in Gino Girolimoni una delle sue più tristi e peggiori applicazioni e ha rovinato la vita ad un uomo innocente.

Chi era il vero mostro di Roma?

Gino Girolimoni, come abbiamo visto, è stato condannato dalla cronaca, dalle indagini sbagliate e dalla stampa di regime fascista; è stato poi prosciolto dalla giustizia e dalla storia, ma non è stato mai riabilitato. Intanto, in tutto questo, il vero colpevole dei delitti non è mai stato trovato. Un poliziotto dotato di grande acume, il commissario Giuseppe Dosi, resosi conto della fragilità degli indizi a carico di Girolimoni, cercò di investigare su altre piste, per trovare il vero mostro di Roma.

Dopo molte ricerche e analisi, Dosi si era convinto che il colpevole degli stupri e degli omicidi fosse un sacerdote, il pastore anglicano Ralph Lyonel Brydges; aveva precedenti per violenze sui minori e alcuni pesanti indizi lo collocavano sempre in prossimità dei luoghi in cui erano scomparse le bambine. Inoltre l’ecclesiastico usava fazzoletti identici a quelli con cui l’assassino aveva strangolato alcune vittime, e anche le iniziali – R.L.B. – corrispondevano con quelle ritrovate sui cadaveri. Così Dosi lo arrestò, e il sacerdote, che versava in cattive condizioni mentali fu rinchiuso per tre mesi in un ospedale psichiatrico. Poi Brydges venne prosciolto in fretta e subito dopo si allontanò dall’Italia. A suo favore giocava il fatto che non parlava bene l’italiano e non aveva un’automobile: in quelle condizioni, come aveva fatto ad avvicinare le bambine, a convincerle ad andare con lui e a portarle via?

Questa è una domanda rimasta aperta, insieme a molte altre. Dosi voleva proseguire le indagini ma non vi riuscì. In quegli anni la politica della «ragion di Stato» prevaleva sulle ragioni della giustizia: Mussolini vedeva l’Inghilterra come un’alleata e aveva bisogno dei suoi appoggi, ed erano gli anni di preparazione al Concordato tra l’Italia e la Chiesa cattolica, che fu firmato nel 1929. Insomma, le pressioni politiche e diplomatiche favorirono il veloce proscioglimento del pastore anglicano e impedirono di svolgere ulteriori indagini su di lui.

Anzi, per liberarsi del poliziotto “scomodo”, al commissario Dosi fu tolta l’inchiesta, e la punizione per essersi ostinato a sostenere che Gino Girolimoni non era il vero colpevole, e per aver cercato di accusare il prete anglicano, fu pesantissima: Dosi fu prima trasferito, poi degradato e, infine, rinchiuso in un manicomio criminale. Solo dopo la caduta del fascismo il commissario Dosi venne reintegrato. In seguito fu riconosciuto come un brillante funzionario di polizia, e fece carriera, al punto di diventare uno dei fondatori dell’Interpol.

Intanto, dopo quasi un secolo dai fatti, il colpevole di quegli atroci delitti che sconvolsero Roma e provocarono la morte di numerose bambine in tenera età è rimasto ancora ignoto. Certo non era Gino Girolimoni.