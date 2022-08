Omicidio di Elisa Claps – I grandi processi d’Italia

Una ragazza scomparsa viene rinvenuta cadavere molti anni dopo, e in un luogo inaspettato. L’assassino era un serial killer; poteva essere trovato prima, evitando che uccidesse ancora?

Chi ha detto che la Basilicata è una zona tranquilla? Nel 1993 a Potenza, una domenica mattina Elisa Claps, una ragazza di 16 anni, studiosa e di buona famiglia, scompare dopo essere andata in chiesa. Di lei si perdono le tracce. La vicenda sconvolge la città e ben presto solleva clamore in tutta Italia.

L’omicidio di Elisa Claps e le prime indagini

In realtà Elisa Claps era stata uccisa; ma questo si scoprì solo dopo 17 anni, quando il suo corpo fu ritrovato casualmente nella chiesa parrocchiale dove era stata vista per l’ultima volta. Fin dall’inizio c’era un sospettato: Daniele Restivo, un amico di Elisa. Era stato l’ultimo a vedere la ragazza viva, che era andata in quella parrocchia per incontrarsi proprio con lui. Il suo alibi era incerto: ammetteva di aver parlato con Elisa, ma sosteneva che poi lei era andata via, mentre lui era rimasto in chiesa da solo a pregare.

Inoltre proprio quel giorno il giovane era andato al pronto soccorso per farsi curare un taglio alla mano, e aveva gli abiti insanguinati. Restivo, però, se la cavò perché nessuno pensò a sequestrare i suoi abiti e a fare accertamenti approfonditi su di lui, nonostante le insistenze della madre di Elisa: il cuore le diceva che era coinvolto nella sparizione della ragazza e aveva la sensazione che probabilmente era stato proprio lui ad ucciderla.

Ma gli inquirenti in quel periodo indagavano ancora sulla scomparsa e non pensavano all’omicidio di una ragazza così tranquilla e che non era mai stata coinvolta in alcun giro criminale. Il caso fu oggetto di parecchie puntate della nota trasmissione televisiva «Chi l’ha visto?» su Rai 3. Ma non emergeva nessun segnale, nessun particolare utile per ritrovare Elisa e chiarire le cause della sua sparizione. Così l’inchiesta fu archiviata dai magistrati di Potenza; rimase “dormiente” per molti anni (le indagini archiviate in fase di indagini preliminari possono sempre essere riaperte, in caso di nuovi elementi). E fu così fino al ritrovamento del corpo, nel 2010.

Nel frattempo Restivo era andato a vivere in Inghilterra e si era sposato. Ma anche qui fu sospettato di omicidio di una donna inglese: la sua vicina di casa Heather Barnett, trovata assassinata nel 2002 a colpi di forbice nella vasca da bagno. Un altro omicidio orrendo.

La polizia britannica lo teneva d’occhio e aveva notato movimenti anomali: pedinava donne nei parchi e andava in giro con un coltello, delle forbici e dei guanti e portava con sé vestiti di ricambio. Aveva tutto l’armamentario del serial killer, come se stesse per commettere un delitto, ma non fu arrestato perché non è mai stato colto mentre era in procinto di farlo. Gli elementi a suo carico, però, erano inquietanti, per non dire allarmanti: da una perquisizione in casa furono trovate ciocche di capelli tagliate, che egli conservava e catalogava con cura, apponendovi un cartellino con il nome delle donne a cui appartenevano. Glieli tagliava con delle forbici che portava sempre con sé per questa evenienza. Era un’abitudine che già aveva in Italia, dove fin da ragazzo molestava le compagne di scuola e veniva chiamato “il parrucchiere”.

Il ritrovamento di Elisa Claps

Il corpo di Elisa Claps fu ritrovato per caso, quando nel 2010 gli operai entrarono nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza per riparare una perdita di acqua. Gli accertamenti medico-legali appurarono che probabilmente Elisa e Daniele Restivo si erano dati un appuntamento nella chiesa della Santissima Trinità, ed inoltre che Elisa:

aveva subito violenza sessuale : è stata trovata con il reggiseno tagliato e il pantalone abbassato;

: è stata trovata con il reggiseno tagliato e il pantalone abbassato; era arrivata nel sottotetto camminando da sola, con le sue gambe, quindi non era stata uccisa altrove e poi trasportata lì;

aveva lottato per liberarsi ma non era riuscita a sfuggire alla presa del suo assassino e a disarmarlo;

era stata uccisa con 13 colpi di armi da taglio , come un coltello o delle forbici appuntite;

, come un coltello o delle forbici appuntite; dal cadavere erano state asportate alcune ciocche di capelli.

Infine, sul corpo della ragazza è stato trovato il Dna di un soggetto maschile, che dopo le analisi è risultato senza dubbio riconducibile a quello Daniele Restivo: questa è stata la prova regina della sua colpevolezza.

Il cadavere nascosto per anni

Elisa Claps è stata uccisa in un luogo sacro per eccellenza: una chiesa cattolica consacrata, nel centro della città, dove si svolgevano quotidianamente funzioni di culto. Come è stato possibile che il corpo fosse rimasto nascosto lì, e che nessuno avesse mai ispezionato il sottotetto in tutti quegli anni? C’era qualcosa che non andava, anche perché:

nel 1996 erano stati fatti dei lavori edili di ristrutturazione in quei locali, e un gancio d’acciaio era stato posizionato proprio vicino al punto in cui poi fu ritrovato il cadavere di Elisa: era quasi impossibile che gli addetti ai lavori non la avessero vista;

ai familiari della vittima il parroco dell’epoca aveva sempre impedito, senza valide ragioni, di ispezionare l’interno della chiesa;

nel sottotetto era stata creata con un cacciavite una presa d’aria per favorire l’uscita dei miasmi della putrefazione, che altrimenti sarebbero penetrati nella chiesa, molto frequentata;

probabilmente un prete (il viceparroco brasiliano, arrivato nel 2008) era a conoscenza della presenza del corpo almeno due mesi prima del ritrovamento: fu indagato, insieme alle donne delle pulizie, ma poi venne scagionato, insieme agli altri ecclesiastici coinvolti nel caso;

quel luogo appartato nel sottotetto serviva a qualcuno come alcova per incontri carnali, come dimostrava la presenza di un materasso consumato dall’uso e di numerose tracce organiche di rapporti sessuali; la presenza di un cadavere risalente a molti anni prima non poteva passare inosservata a quei frequentatori, ed infatti il corpo era stato parzialmente coperto con dei calcinacci.

Il processo a Daniele Restivo

Il processo a carico di Daniele Restivo per l’omicidio di Elisa Claps si è concluso con la condanna definitiva a 30 anni di reclusione. Non è stato possibile dargli l’ergastolo perché nel frattempo i reati concorrenti (violenza sessuale e occultamento di cadavere) erano prescritti.

Il ritrovamento del corpo di Elisa e l’individuazione dell’assassino consentirono anche alla giustizia inglese di fare il suo corso: Restivo è stato condannato all’ergastolo per l’assassinio di Heather Barnett, uccisa con le stesse modalità di Elisa. Attualmente l’uomo è detenuto in un carcere in Gran Bretagna dove sta scontando la pena.

Omicidio di Elisa Claps: i dubbi rimasti

Nonostante l’accertamento giudiziario definitivo sulle inconfutabili responsabilità di Daniele Restivo, la verità sull’omicidio di Elisa Claps deve essere ancora completamente ricostruita: rimane una pesante ombra sull’atteggiamento poco chiaro e scarsamente collaborativo tenuto dai sacerdoti di Potenza, a partire dallo strano comportamento del parroco della cattedrale (don Domenico Sabia, morto nel 2008, due anni prima del ritrovamento del cadavere di Elisa) che era sempre stato evasivo sulla vicenda: una reticenza inspiegabile se non si ha nulla da nascondere. Ma le indagini svolte non hanno accertato nessuna responsabilità degli ecclesiastici.

Però a queste anomalie si aggiunge, come ha sottolineato la famiglia di Elisa, anche l’inerzia e passività investigativa dei primi inquirenti, che stranamente non perquisirono mai la chiesa e non sequestrarono neppure gli abiti sporchi di sangue di Restivo il giorno stesso dell’omicidio e che egli aveva cercato di camuffare sotto un giubbotto.

Recentemente, in occasione della commemorazione di Elisa Claps, il nuovo sacerdote che ha celebrato la funzione religiosa, nel rimarcare tutte queste incongruenze, ha affermato che «l’ipocrita apparenza è colpevole quanto la mano omicida», lasciando intendere che forse in quella triste vicenda ci siano state indebite coperture di responsabilità. Insomma, c’è sicuramente un colpevole, ed è già stato assicurato alla giustizia, ma forse c’è anche chi lo ha aiutato e favorito, e questi soggetti sono ancora ignoti; i loro possibili ruoli nella vicenda non sono emersi e non sono stati acclarati. Così la verità sulla morte di Elisa Claps non è totale e la luce fatta sulla vicenda non è piena. Il risultato non è soddisfacente e tutto ciò lascia un senso di incompiutezza. Manca qualcosa, come se quella parte di verità fosse coperta da un’eclissi inspiegabile, che dura da troppi anni e andrebbe svelata.