Tutti i canali che il Fisco mette a disposizione dei cittadini per chiedere un’informazione o risolvere una pratica evitando le code allo sportello.

E-mail, sito Internet, applicazioni per tablet e cellulari e perfino la videochiamata. Nell’arco di pochi anni, il Fisco ha fatto il possibile per agevolare il rapporto con i contribuenti, facilitando – o, almeno, tentando di farlo – i contatti a distanza in modo da non costringerli a perdere delle ore in coda ogni volta che deve fare una pratica. Il ventaglio di possibilità oggi è piuttosto ampio ma il cittadino sa come comunicare a distanza con l’Agenzia delle Entrate senza doversi recare allo sportello fisico o sfruttando meglio i contatti a distanza?

Sono quelli che la stessa Agenzia chiama «servizi agili di assistenza», a più livelli, per garantire un contatto con il contribuente più colloquiale e «alla portata di tutti», di chi è pratico con gli strumenti tecnologici e può evitare un viaggio in sede e di chi con il telefonino non va oltre le telefonate e il WhatsApp e non riesce a fare a meno dello sportello fisico. Il Fisco offre questi servizi attraverso diversi canali, oltre a quello dello sportello tradizionale:

e-mail e Pec;

il canale telematico;

il canale telefonico;

la webmail.

Vediamo nel dettaglio come comunicare con l’Agenzia delle Entrate.

Comunicare con le Entrate tramite posta elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha reso più snelle le procedure per chiedere tramite posta elettronica, semplice o certificata, alcune pratiche che di solito vengono risolte allo sportello.

Per avere un servizio, il contribuente può presentare una richiesta via e-mail, via Pec o tramite i servizi telematici dell’Agenzia, allegando la documentazione necessaria e lasciando un recapito per eventuali successivi contatti.

Comunicare con le Entrate tramite il sito Internet

Ci sono dei servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito (agenziaentrate.gov.it) senza bisogno di registrazione, cioè senza dover accedere con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Il contribuente deve entrare nella Home page del portale e cliccare su «Tutti i servizi». Qui può cercare quello che gli interessa e cliccare su «Vai al servizio». In questo modo, il cittadino può fare senza registrazione le seguenti pratiche:

richiesta duplicato codice fiscale;

calcolo bollo auto e controllo pagamenti effettuati;

correzione dati catastali online;

calcolo superbollo;

ricerca codice identificativo contratto di affitto;

calcolo importi per tassazione di atti giudiziari;

interrogazione contrassegni telematici;

calcolo delle rate, controllo automatizzato e formale dichiarazione;

verifica ricevuta dichiarazione di intento;

verifica codice fiscale;

verifica partita Iva;

prenotazione appuntamenti;

prenotazione di richiamata;

ricerca professionisti abilitati al visto di conformità:

visura catastale telematica;

ispezione ipotecaria telematica;

consultazione rendite catastali;

geoportale cartografico catastale;

interrogazione stato pratica catastale;

ricerca particelle terreni interessate da variazione colturale.

Altri servizi sono disponibili su registrazione, cioè attivando l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, occorre effettuare l’accesso con l’identità digitale (Spid, Cie, Cns).

Nell’area riservata si trova il cassetto fiscale del contribuente, dov’è possibile consultare:

dichiarazioni presentate;

versamenti effettuati al Fisco;

atti registrati;

comunicazioni e rimborsi ricevuti;

certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta.

L’area riservata, inoltre, dà la possibilità di usufruire di questi servizi:

accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;

pagamento di imposte, tasse e contributi con modello F24 web;

registrazione del contratto di affitto;

assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, frutto di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni;

servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale;

presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili;

presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati;

consultazione della banca dati catastale e ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento;

consultazione dei dati catastali di un bene immobile e dell’anagrafica dell’intestatario catastale a seguito della ricerca per codice fiscale.

Comunicare con le Entrate tramite app

Altro strumento che il Fisco mette a disposizione del cittadino per comunicare con l’Agenzia delle Entrate è l’app «AgenziaEntrate», scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft. Consente di mettersi in contatto con l’Agenzia tramite tablet o smartphone per accedere al proprio cassetto fiscale, alla dichiarazione precompilata o per la richiesta del Pin. In questo modo, è possibile:

contattare telefonicamente il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile;

inviare una e-mail all’Agenzia per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login);

prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate;

prelevare il web ticket per andare in uno sportello dell’Agenzia lo stesso giorno evitando inutili attese;

controllare quando è il proprio turno allo sportello: dopo aver preso il web ticket o il biglietto dal totem eliminacode in ufficio, è possibile visualizzare sul proprio dispositivo, anche se non si è presenti in sala di attesa, il display di sala per conoscere lo stato della coda in tempo reale.

Comunicare con le Entrate via telefono

Meno innovativo ma altrettanto efficace per comunicare a distanza con l’Agenzia delle Entrate è il canale telefonico. Per ottenere l’assistenza desiderata, il contribuente può mettersi in contatto con gli uffici del Fisco da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (festivi esclusi) chiamando ai seguenti numeri:

90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e della Provincia di Trento;

(da telefono fisso), numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e della Provincia di Trento; 96 66 89 07 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore;

(da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore; 06.96 66 89 33, per chiamate dall’estero (il costo è a carico del chiamante).

Inoltre, è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta.

Non solo: l’Agenzia mette a disposizione un servizio di comunicazione via SMS al numero 339.99 42 645 per ricevere sul cellulare delle risposte a semplici informazioni fiscali.

Comunicare con le Entrate via webmail

Il servizio di webmail offre ai contribuenti (utenza non professionale) assistenza e informazioni in materia fiscale di carattere generale. Tuttavia, non fornisce informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso. In altre parole, è possibile chiedere «bisogna pagare questa tassa?» ma non «nel mio caso questa tassa va pagata?», giusto per fare un esempio. Ogni webmail può contenere un solo quesito. Ogni cittadino può inviare un’e-mail al giorno per un massimo di 20 messaggio ogni anno.

Il servizio è disponibile all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’utente può inserire il suo quesito, scrivendo un massimo di 1.500 caratteri. La risposta arriverà alla casella di posta elettronica registrata sui servizi telematici del sito dell’Agenzia. Per poter fruire del servizio occorre aver registrato la propria e-mail attivando il servizio «email-SMS» e cliccando su «Avvisi».