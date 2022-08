Banda della Uno bianca – I grandi processi d’Italia

Veri poliziotti diventati spietati criminali: perché? E come hanno potuto agire indisturbati per anni?

Tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta una misteriosa banda criminale ha terrorizzato l’Italia e in particolare l’Emilia Romagna e le Marche. I banditi viaggiavano su una comunissima Fiat Uno bianca: hanno commesso più di 100 crimini, e ucciso 24 persone. La banda della Uno bianca in realtà aveva cominciato con una Fiat Regata, di proprietà di uno dei componenti. Ma presto aveva scelto di utilizzare l’autovettura che in quell’epoca era la più comune in circolazione. Non era sempre la stessa macchina: i banditi rubavano ogni volta una Fiat Uno bianca diversa, e poi la distruggevano dopo averla utilizzata.

Banda della Uno bianca: rapine ai caselli e estorsioni

La banda della Uno bianca inizia ad operare nel 1987, con una dozzina di rapine ai caselli autostradali: una cassa di denaro contante sempre rifornita e a portata di mano, specialmente in quell’epoca, in cui non esistevano ancora le carte di pagamento e i Telepass.

Poi passa alle estorsioni ai commercianti. Un concessionario di auto non vuole pagare il pizzo e denuncia l’accaduto alla Polizia, che si apposta per cogliere i componenti della banda al momento della consegna del denaro, che era stabilita sotto un cavalcavia stradale. Ma i banditi reagiscono e ingaggiano uno scontro a fuoco con gli agenti, che vengono crivellati di proiettili. Un poliziotto perde la vita, gli altri restano gravemente feriti. La Uno bianca scappa.

Banda della Uno bianca: assalti a portavalori, banche e negozi

Quel delitto era solo il primo di una lunga serie. La banda della Uno bianca alza il tiro e inizia a colpire i furgoni portavalori che trasportavano gli incassi di supermercati ed esercizi commerciali. Il loro bersaglio preferito sono quelli della Coop, molto diffusa in Emilia Romagna. Vengono uccisi due carabinieri ai posti di blocco, due guardie giurate e un passante, che aveva assistito casualmente ad una rapina. Subisce la stessa sorte un pensionato che stava cercando di annotare il numero di targa dei rapinatori che si allontanavano: tornano indietro e gli sparano una raffica di mitra. Un ragazzo di 21 anni, che aveva visto in volto i componenti della banda dopo una rapina in banca, viene freddato con una vera e propria esecuzione.

Il messaggio è inequivocabile: nessuno deve ostacolarci, nessuno deve parlare. Chi lo fa viene ucciso. Intanto la banda si professionalizza e compie un altro salto di livello: adesso prende di mira direttamente le banche, gli uffici postali e gli esercizi commerciali muniti di liquidità, come i distributori di carburante e i tabaccai. Le vittime aumentano: commessi di negozi, benzinai, direttori di banca. Chi si oppone muore, come la guardia giurata di un’armeria, un ex carabiniere, che aveva bloccato le porte per impedire l’uscita dei rapinatori.

Banda della Uno bianca: i raid razziali

La banda della Uno bianca non agisce solo per soldi: ha anche dei sanguinosi “hobby”, che la portano ad uccidere per puro divertimento. Così inizia a compiere dei raid di stampo razziale, come quando assalta un campo nomadi abitato da Rom: entra nell’area, spara all’impazzata contro roulotte e veicoli e lascia 14 feriti.

Tra gli obiettivi delle sparatorie improvvisate ci sono anche venditori ambulanti ai bordi delle strade e lavavetri extracomunitari presso gli incroci, che vengono colpiti in pieno giorno. La Uno bianca riesce sempre a fuggire indisturbata.

Banda della Uno bianca: la strage del Pilastro

Tra tutti i delitti compiuti dalla banda della Uno bianca, l’episodio più grave è quello della strage del Pilastro, nel 1991, così chiamata dal nome di un quartiere popolare di Bologna: un’autopattuglia di Carabinieri che stava svolgendo un normale servizio di controllo in zona viene affiancata dalla Uno bianca e crivellata di colpi. Tutti e tre i militari – giovani poco più che ventenni – sono uccisi senza pietà: dopo le raffiche, che già li avevano colpiti a morte, i criminali scendono dall’auto e gli sparano un colpo alla nuca.

Banda della Uno bianca: le indagini

Dopo sette anni di delitti, gli inquirenti non avevano ancora cavato un ragno dal buco. Eppure i componenti della banda agivano sempre a viso scoperto, senza preoccuparsi di poter essere individuati e riconosciuti. Ma, come abbiamo visto, i potenziali testimoni venivano eliminati subito e sul luogo dei fatti, prima che potessero parlare.

Le idee su chi fossero i componenti di questa feroce banda criminale erano vaghe. I giornali e i talk show televisivi parlano di «mistero d’Italia», si ipotizzano piste terroristiche e falangi armate di gruppi eversivi. Qualcuno teme un coinvolgimento dei servizi segreti, che avevano creato il gruppo per creare terrore nel Paese In realtà si trattava una semplice banda di rapinatori, che agivano per procurarsi soldi (il bottino delle rapine superava complessivamente il miliardo di lire); però erano crudeli e uccidevano le loro vittime anche senza necessità, per puro divertimento.

Banda della Uno bianca: i fratelli Savi

A quei tempi, senza telecamere di sorveglianza e smartphone per localizzare le posizioni, rubare era facile, identificare era difficile. E la banda non era un normale gruppo criminale: gli informatori non sapevano praticamente nulla di loro. Nel 1994 la magistratura crea una task force cui partecipa un poliziotto ferito in uno scontro a fuoco con la banda, l’ispettore Luciano Baglioni. Grazie a un lavoro di analisi, gli inquirenti scoprono che l’arma utilizzata nei vari delitti era sempre un fucile Beretta modello AR 70, e stringono il cerchio attorno ai possessori: uno di essi era un poliziotto, e ne aveva due.

La squadra investigativa inizia ad appostarsi presso le banche, dove i banditi compivano un sopralluogo prima delle rapine, e nota alcuni volti sospetti. Alcuni fotogrammi sono chiari e corrispondono con i volti dei protagonisti dei precedenti delitti. Il colpo di scena arriva quando gli inquirenti scoprono l’identità dei criminali: cinque dei sei componenti della banda erano poliziotti, in servizio alla Questura di Bologna e in reparti limitrofi. Erano, quindi, banditi in divisa, che approfittavano del loro ruolo anche per evitare le pattuglie, grazie al fatto che conoscevano in anticipo i loro turni, itinerari, abitudini e movimenti.

I fondatori della banda sono i tre fratelli Savi: Fabio, Roberto e Alberto. I loro volti corrispondono a quelli degli identikit che, stranamente, avevano circolato in tutti i commissariati d’Italia, compresi quelli in cui essi prestavano servizio, ma non erano mai stati riconosciuti. Appassionati di armi, i Savi avevano un arsenale di pistole, mitra e fucili di precisione. Per attribuire le responsabilità ai componenti della banda è stata determinante la testimonianza di una pornostar dell’epoca, Eva Mikula, estranea a tutti i delitti ma a conoscenza di molti fatti utili per le indagini poiché aveva una relazione con uno dei fratelli.

Banda della Uno bianca: il processo e la condanna

Messi di fronte all’evidenza delle prove, i componenti della banda della Uno bianca confessano tutti i delitti. Il processo a loro carico si conclude nel 1996 con la condanna all’ergastolo per i tre fratelli Savi e un altro componente della banda; i rimanenti due hanno ricevuto pene minori, in quanto avevano partecipato occasionalmente solo ad alcune rapine senza vittime, e attualmente sono già stati scarcerati. Nel 1998 il padre dei Savi si è ucciso con una dose massiccia di sonnifero, dentro una Fiat Uno bianca.

Attualmente il più giovane dei fratelli Savi ha iniziato a fruire di permessi premio, gli altri due non sono stati ancora ammessi ai benefici. Lo Stato italiano è stato condannato a risarcire i danni ai parenti delle 24 vittime per una cifra complessiva di quasi 20 miliardi di lire.