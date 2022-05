Lombardia: Renzi, ‘Sala? Lo vedrei con ruolo nazionale’

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Matteo Renzi lancia il sindaco Giuseppe Sala per un futuro ruolo istituzionale a livello nazionale. In conferenza stampa a Milano, a chi gli chiedeva se lo vedesse come candidato per la Lombardia nel 2023, l’ex premier ha detto chiaramente di no. “Beppe Sala è stato un ottimo manager Expo, un ottimo sindaco, tutt’ora in carica: penso che prima o poi Beppe dovrà decidere cosa fare da grande”, ha sottolineato il leader di Italia Viva.