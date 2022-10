L’iter procedurale necessario, secondo la Costituzione, per dar vita a nuove regioni

Tutti gli italiani sanno perfettamente cosa sono le regioni anche dal punto di vista istituzionale. Si tratta del primo livello di suddivisione territoriale dello Stato. Di un organo, insomma, che entra nella vita quotidiana dei cittadini anche e soprattutto perché alle regioni è affidata, in gran parte, l’amministrazione della sanità pubblica. Quando si può costituire una nuova regione? E’ questa una delle domande che può sorgere spontanea dopo essersi accostati alla storia delle regioni italiane. Infatti se dal punto di vista storico – geografico le regioni esistono da tempo immemorabile, dal punto di vista politico ed istituzionale non è così. Le regioni, infatti, sono state previste per la prima volta solo dalla Costituzione della Repubblica entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Ma ci vollero altri ventidue anni perché gli italiani scegliessero, per la prima volta, i propri consiglieri regionali. Fu infatti solamente nel 1970 che ebbero luogo nel nostro paese le prime elezioni per la composizione dei consigli regionali (i parlamenti regionali, se così vogliamo chiamarli). Negli anni successivi, poi, la riforma delle leggi per le elezioni degli organi regionali ha previsto l’elezione contestuale del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (il cosiddetto Governatore). Nell’articolo che segue evidenzieremo per sommi capi le funzioni attribuite alle Regioni e, più in dettaglio, le modalità e l’iter procedurale da seguire se si volesse costituire una nuova regione oltre alle venti attualmente previste nella Costituzione.

Quali funzioni hanno le regioni?

La riforma della Costituzione del 2001 ha assegnato alle regioni il potere di emanare norme di legge in tutte le materie non riservate allo Stato [1].

Esistono poi tutta una serie di materie nelle quali allo Stato è riservato il potere di stabilire i principi fondamentali ed alle regioni il potere di dettare le norme di dettaglio (cosiddetta potestà legislativa concorrente) [2].

Le materie nelle quali esiste il potere dello Stato di dettare i principi fondamentali ed il potere delle regioni di stabilire le norme di dettaglio sono le seguenti:

rapporti internazionali e con l’ Unione europea delle Regioni;

delle Regioni; commercio con l’estero;

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro ;

; istruzione , salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi ;

; tutela della salute;

alimentazione ;

; ordinamento sportivo;

protezione civile ;

; governo del territorio;

porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione;

e di navigazione; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia ;

; previdenza complementare e integrativa;

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ;

; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

casse di risparmio , casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nell’ambito della potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, nella materia della tutela della salute spetta allo Stato fissare i principi fondamentali della materia (ad esempio i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale), mentre alle regioni spetta dettare tutte le norme di dettaglio (ad esempio l’organizzazione delle strutture sanitarie ed il reclutamento del personale)

Le regioni hanno la potestà di emanare leggi

Come può nascere una nuova regione?

Il numero delle regioni è stabilito direttamente dalla Costituzione [3].

Esse sono venti e sono le seguenti:

Piemonte ;

; Marche;

Valle d’Aosta ;

; Lazio;

Lombardia ;

; Abruzzi;

Trentino-Alto Adige;

Molise ;

; Veneto;

Campania ;

; Friuli-Venezia Giulia;

Puglia ;

; Liguria;

Basilicata ;

; Emilia-Romagna;

Calabria ;

; Toscana;

Sicilia ;

; Umbria;

Sardegna.

Ma se si volesse dar vita ad una nuova regione?

Se si volesse creare una nuova regione fondendone due o più di due fra quelle attualmente esistenti, si potrebbe farlo?

Oppure: se si intendesse scindere una regione oggi esistente e dar vita a nuove regioni, sarebbe possibile?

La Costituzione risponde a questi quesiti stabilendo che [4] è possibile:

con legge costituzionale

sentiti i Consigli regionali coinvolti,

coinvolti, disporre la fusione di regioni esistenti,

oppure la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti ,

, se ne fanno richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Questo è dunque l’iter per creare una nuova regione sia nel caso di fusione di due o più regioni, sia nel caso di creazione di una nuova regione prendendo “pezzi” da diverse regioni già esistenti.

Per far nascere la nuova regione Puglia – Basilicata, occorre innanzitutto che ci sia una richiesta di tanti Consigli comunali pugliesi e lucani che rappresentino almeno un terzo della somma delle popolazioni pugliesi e lucane; poi occorre sentire il parere dei Consigli regionali pugliese e lucano, quindi far tenere, con esito positivo, un referendum tra le popolazioni pugliese e lucana ed infine approvare, da parte del Parlamento nazionale una legge costituzionale apposita

Due o più regioni possono fondersi