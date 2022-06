Food: Ho.Re.CaMp arriva in Lombardia con corsi gratuiti per ristorazione e hotellerie

Roma, 10 giu. (Labitalia) – Dopo l’ottimo esordio in Campania, con più di un centinaio di richieste arrivate e 30 assunti su 30 selezionati, arriva anche in Lombardia Ho.Re.CaMp, progetto gratuito di formazione specializzata per ristorazione e hotellerie, ideato e promosso da una rete di imprese italiane del settore – guidata da Fedegroup, con la partecipazione di Sorbillo, Mamaeat, Fhg, Golocious, Fvr e Hotel Experience e molte altre importanti aziende del settore. Le iscrizioni ai corsi, previsti a settembre a Milano, sono aperte dal 13 giugno al 5 agosto per un totale di 30 profili, divisi fra 15 risorse di sala e 15 di cucina. Il progetto, un ponte virtuoso tra formazione e lavoro, arriva in Lombardia in esclusiva per Fedegroup e si rivolge ai giovani che vogliono entrare nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera e diventare chef, sommelier, bartender, pizzaioli, maître, camerieri di sala, food&beverage manager.