Qual è il rapporto di lavoro di chi procura affari o clienti a una società? Quali sono i requisiti richiesti?

L’agente di commercio è la figura che assume, stabilmente e dietro retribuzione, l’incarico di promuovere dei contratti in un territorio circoscritto. Opera in modo autonomo e a proprio rischio ma questa attività presuppone, comunque, uno specifico rapporto di lavoro. Quindi, per l’agente di commercio, quale contratto deve essere stipulato?

All’agente di commercio vengono richiesti, come vedremo, dei requisiti personali, morali e professionali, che vanno dall’età al godimento dei diritti civili ad un determinato titolo di studio o una certa esperienza lavorativa. L’attività può essere svolta sia da persone fisiche sia da società. Vediamo di seguito quale contratto regola questa attività.

Agente di commercio: quali categorie?

L’agente di commercio vero e proprio è quello che abbiamo definito poco fa, cioè colui che assume stabilmente e professionalmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in cambio di retribuzione, cioè la cosiddetta provvigione, per conto di un’altra parte, chiamata preponente.

Esistono, poi, altre categorie professionali che svolgono questa attività ma che hanno delle sfumature diverse, e cioè:

l’agente e rappresentante di commercio, vale a dire chi promuove la conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del preponente a favore del quale presta la propria opera;

il sub agente di commercio, la cui attività viene richiesta da un agente di commercio;

il procacciatore, che lavora per procurare clienti o affari al mandante, dietro compenso, con contratto a tempo indeterminato o con rinnovo tacito, ha un contratto riconducibile a un mandato di agenzia ed è considerato comunque agente di commercio.

Agente di commercio: quali requisiti?

Come accennato, per svolgere l’attività di agente di commercio vengono richiesti tre tipi di requisiti: personali, morali e professionali.

I requisiti personali sono:

avere compiuto i 18 anni;

avere la cittadinanza italiana oppure di un Paese dell’Unione europea o di uno Stato extra-Ue purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

I requisiti morali sono:

godere dell’esercizio dei diritti civili ;

; non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni;

contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni; non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati.

Infine, tra i requisiti professionali richiesti ci deve essere almeno uno di questi:

titolo di studio : diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo;

: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo; avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto dalla Regione;

riconosciuto dalla Regione; esperienza di lavoro: avere operato in forma autonoma o dipendente per almeno due anni nei cinque anni precedenti come addetto qualificato, addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.

Agente di commercio: il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia che interessa l’agente di commercio è un rapporto di lavoro autonomo ma assistito da particolari garanzie stabilite dalla legge. Si tratta di un rapporto parasubordinato perché presenta affinità con il lavoro subordinato.

Il rapporto di agenzia di basa su questi elementi:

lo svolgimento di un’attività economica in favore del preponente con organizzazione di mezzi propri ed un minimo di organizzazione (locali, macchine d’ufficio, subagenti e altri collaboratori);

l’assunzione del rischio da parte dell’agente, legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili per valutare la convenienza degli affari proposti:

un apprezzabile margine di scelta dei clienti (di norma, le visite non dovrebbero avvenire sulla base di un elenco fornito dal preponente e da lui stabilito);

la libertà di itinerario (non dovrebbe esistere un obbligo di visitare quotidianamente la clientela).

Più nello specifico, le caratteristiche del contratto dell’agente di commercio sono: