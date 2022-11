Lavoratori impatriati: agevolazioni fiscali

Il regime fiscale di favore per chi rientra in Italia dall’estero: chi ne ha diritto, come funziona, quanto si risparmia di imposte sui redditi.

Se sei arrivato in Italia dall’estero per svolgere un’attività lavorativa ed hai trasferito la residenza nel nostro Paese, hai diritto ad un regime fiscale di favore: ai redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia si applica una tassazione ad aliquote agevolate rispetto a quelle ordinarie, e questo consente un notevole risparmio sull’Irpef da pagare. Negli ultimi anni, infatti, sono state varate alcune agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, allo scopo di attirare risorse umane in Italia. Vediamo come funziona questo sistema di tassazione agevolata, chi ne ha diritto e come ottenerlo.

Regime fiscale per lavoratori impatriati

Il regime fiscale che prevede la tassazione agevolata in favore dei lavoratori impatriati è stato introdotto in Italia nel 2015 dal “Decreto Internazionalizzazioni” ed è stato modificato nel 2019 con il “Decreto Crescita” [1]. Sono norme che intendono contrastare, con incentivi economici tangibili, la fuga di cervelli (e anche di manodopera) all’estero di molti lavoratori italiani, per farli ritornare nel nostro Paese riconoscendogli una consistente percentuale esentasse sui redditi percepiti.

La tassazione agevolata spetta ai lavoratori che:

trasferiscono la propria residenza in Italia;

non erano stati residenti in Italia nei 2 anni d’imposta antecedenti al trasferimento;

si impegnano a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni.

Lavoratori impatriati: tassazione dei redditi

Ai lavoratori impatriati che si trovano nelle condizioni che abbiamo indicato spetta una tassazione agevolata che consiste nell’imposizione del 30% dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente, o ad essi assimilati, prodotti in Italia. La percentuale è ridotta al 10% se il lavoratore risiede in una delle seguenti Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

In questo modo i redditi percepiti non vengono tassati sull’intero ammontare, bensì solo per una piccola parte: in sostanza, risulta esente il 70% dell’ammontare, e la percentuale esentasse arriva al 90% per i residenti nelle Regioni meridionali e insulari.

Questo regime di favore, però, è temporaneo: si applica limitatamente ai redditi relativi al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento di residenza ed ai successivi 4, quindi per un totale massimo di 5 anni. Tuttavia possono beneficiare di un prolungamento di altri 5 anni i lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne a carico e quelli che diventano proprietari di un’immobile ad uso abitativo in Italia dopo il trasferimento di residenza in Italia o nei 12 mesi precedenti. Durante il periodo di prolungamento i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% del loro ammontare, o del 10% se il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni a carico.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani che non sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (la cosiddetta Aire), purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Lavoratori impatriati: come fruire delle agevolazioni

Per beneficiare del regime fiscale agevolato che abbiamo descritto, i lavoratori impatriati titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, indicando:

le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale;

la data di fissazione della residenza in Italia e l’indirizzo;

la data di prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o di più rapporti di lavoro dipendente);

di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, impegnandosi a comunicare ogni variazione di residenza prima del decorso del termine minimo;

di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali previsti per il rientro dei lavoratori in Italia, come quello per docenti e ricercatori [2].

Il datore di lavoro applica il beneficio a partire dal primo periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non riconosce l’agevolazione, il contribuente può indicarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, così come devono sempre fare i lavoratori autonomi, a meno che non optino per l’applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto del 20% sui compensi percepiti, che possono essere esposti in base all’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa [3].

