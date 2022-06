Autonomia: Cecchetti (Lega), ‘gravi attacchi M5S e Lega’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “È grave che i parlamentari di Cinquestelle e di Leu, che si riempiono sempre la bocca con il rispetto della Costituzione, poi si contraddicano e attacchino, senza neppure leggerne il testo, l’autonomia differenziata prevista proprio dalla Costituzione. Il loro è solo un pregiudizio politico su una riforma che non toglie un euro a nessuna Regione e non cambia nulla per le Regioni che non saranno coinvolte e per i loro cittadini, una riforma che aiuta non solo le Regioni che vogliono il federalismo differenziato ma tutto il sistema Paese che ne beneficerebbe di conseguenza”. Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega in Lombardia.