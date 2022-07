Milano: contro stereotipi di genere in scienza inaugura in Triennale ‘Mind the stem gap’

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Le ragazze sono meno portate per le materie scientifiche, meglio dedicarsi a materie più consone; i maschi sono più bravi con la tecnologia; le donne farebbero meglio a trovare un’occupazione che consenta loro di dedicarsi alla famiglia. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di genere ancora fin troppo presenti nei contesti solastici e familiari che portano così molte studentesse a rinunciare ad iscriversi a facoltà cosiddette ‘stem’, acronimo dato da science, technology, engineering and mathematics, o a convincersi di non essere in grado di intraprendere una carriera in questo settore. Basti pensare che, secondo dati del World Economic Forum, nel mondo solo il 31% delle donne opera nel settore dell’intelligenza artificiale e appena il 14% in quello del cloud computing. E ancora, soltanto il 9 per cento delle ragazze si iscrive a una facoltà legata a scienze, matematica, ingegneria, fino ad arrivare alle materie derivanti dalle nuove tecnologie.