Marmolada: Fugatti, ‘4 morti ancora senza nome, grazie a istituzioni per presenza’

Canazei, 7 lug. (Adnkronos) – “Questo è l’esempio di come le istituzioni devono essere unite di fronte alle tragedie, il Trentino ringrazia per questa vicinanza”. Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la visita della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati al quartier generale dei soccorsi messo in piedi dopo la valanga sulla Marmolada.