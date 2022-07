Vincolo permanenza e assistenza a familiare disabile: chi prevale?

Sono un dipendente pubblico in servizio a Verona. Nella mia famiglia abbiamo due soggetti disabili. Vorrei usufruire dell’art 33 comma 5 L.104/1992, per ottenere il trasferimento di sede presso quella più vicina al familiare affetto da disabilità. Sono a conoscenza del vincolo regolamentare previsto per i neoassunti in P.A., di permanenza pari a 5 anni nella sede di prima assegnazione. Come posso fare?

Come Lei ben sa, l’articolo 33 comma 5 della legge 104 stabilisce che il lavoratore, in presenza dei requisiti normativi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Tuttavia, quel comma fa riferimento al caso in cui il lavoratore risulti “convivente” con il disabile; per tali ragioni, dovrà risultare una convivenza in atto.

La normativa regolamentare che richiede il vincolo dei cinque anni nella sede di prima assegnazione non può essere applicata in caso di esigenza relativa alla presenza di disabili in famiglia e, quindi, in caso di operatività della legge 104.

Difatti, la normativa regolamentare si riferisce ai cosiddetti “trasferimenti ordinari”, e non già a quelli formulati ai sensi della l. n. 104 del 1992, non potendo tale legge, che mira a riconoscere diritti fondamentali dell’individuo, trovare limitazioni per effetto di un bando di concorso o di una normativa regolamentare.

Pertanto, anche ai vincitori di concorsi va riconosciuto il diritto ad ottenere il trasferimento ai sensi dell’art. 33, l. n. 104 del 1992, in deroga all’obbligo di permanenza presso la sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, in virtù dei principi di coerenza e di ragionevolezza dell’ordinamento, che non tollererebbe ingiustificate disparità di trattamento (si confronti, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08/05/2012, n. 4126).

Pertanto, nel Suo caso, non esiste un problema di contemperamento tra le due norme.

Occorre, però, fare una precisazione.

La posizione del dipendente pubblico, il quale chieda l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della predetta norma deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.

In tal senso depone il chiaro disposto della legge “ove possibile”.

Nondimeno il trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l’Amministrazione deve indicare in maniera compiuta.

L’Amministrazione è tenuta a un delicato bilanciamento dei contrapporti interessi, accogliendo la richiesta di trasferimento, ove, a fronte di comprovate necessità di assistenza della persona disabile, risulti sia la presenza di una idonea collocazione del richiedente nella sede richiesta, che anche l’effettiva possibilità di depauperare l’attuale sede di servizio della medesima unità, senza pregiudizio per la funzionalità delle strutture, preposte alla tutela di interessi di rilevanza costituzionale primaria (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04/10/2021, n. 10112).

Pertanto, il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non invece nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito.

In conclusione, è necessario l’assenso dell’Amministrazione pubblica, che può essere legittimamente negato ove lo impongano rilevanti esigenze di servizio nell’ufficio di appartenenza dell’istante.

Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l’Amministrazione, la quale ha l’onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento.

Così, il mio consiglio è quello di inviare una richiesta alla Sua direzione, rappresentando le problematiche collegate allo stato di salute dei Suoi parenti, allegando i riconoscimenti di invalidità e dei benefici di cui alla legge 104 e chiedendo il trasferimento nella sede di Palermo.

Potrebbe essere utile, a tal proposito, che la lettera sia firmata anche da un legale.

Occorrerà dopo attendere la risposta e, in caso di esito negativo, valutare se sussistono gli estremi per un’impugnativa giurisdizionale, nel caso in cui il motivato diniego dovesse risultare scarno, o privo di fondamento logico-giuridico.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla