Lombardia: al via bando per mpmi, consorzi e strade del vino e dei sapori

Milano, 20 lug. (Adnkronos) – Apre il 25 luglio un nuovo bando per promuovere le attività di supporto e valorizzazione del turismo enologico, olii di qualità e strade del vino. Stanziati 390mila euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde: 200mila euro per le strade del vino e dei sapori dalla direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e 190mila euro dalle camere di commercio lombarde e dalla stessa dg per imprese e consorzi di tutela lombardi.