Lombardia: Cecchetti (Lega), ‘bene piano da 325 mln per sostenere tessuto produttivo’

Milano, 20 lug.(Adnkronos) – “Complimenti alla Regione Lombardia per aver varato un nuovo pacchetto economico con 16 misure, da attuare entro il 2024, per complessivi 325 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese lombarde”. Così Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega lombarda per Salvini Premier, commentando il nuovo pacchetto economico presentato questa mattina dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.