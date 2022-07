Lombardia: approvato schema per rinnovo accordo sicurezza con ministero Interno e Anci

Milano, 25 lug. (Adnkronos) – E’ stato approvato lo schema per il rinnovo dell’accordo tra ministero dell’Interno, Regione e Anci Lombardia relativo alla promozione della sicurezza integrata, scaduto lo scorso 29 aprile. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta del presidente in accordo con l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale. L’accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e, per la realizzazione delle attività, Regione Lombardia ha stanziato di 500mila euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.