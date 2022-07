Elezioni: Zoppas, ‘Io candidato? Mio impegno concentrato solo nelle attività di famiglia’

Milano, 26 lug.(Adnkronos) – “Apprendo, leggendo i giornali, che si guarda con interesse al mio nome; tuttavia, specialmente per la difficile fase congiunturale che tutto il Paese e l’Europa stanno vivendo, il mio impegno non può che essere concentrato esclusivamente nelle attività di famiglia”. Così Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria Veneto, replica alle notizie sui nomi verso i quali i partiti politici si starebbero orientando in vista delle prossime elezioni politiche.