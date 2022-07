Lombardia: De Corato, ‘in bilancio 10 mln per bando telecamere sicurezza in 38 aree boschive’

Milano, 27 lug.(Adnkronos) – “Oggi, in Consiglio regionale, nel bilancio di assestamento sono stati stanziati 10 milioni per lo scorrimento della graduatoria del bando telecamere per la sicurezza dei parchi. Questo stanziamento si somma a quello di 3,5 milioni di euro previsto lo scorso marzo dalla Giunta per l’acquisto di fototrappole e telecamere per la videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette col quale erano stati finanziati 53 progetti di Comuni singoli, Unioni di Comuni, enti gestori di aree protette (parchi naturali, parchi regionali, riserve naturali e monumenti naturali) dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con operatori in organico con contratto a tempo indeterminato”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.