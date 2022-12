Come controllare i versamenti eseguiti e farli risultare anche se hai smarrito la documentazione.

Eri sicuro di aver pagato la tassa automobilistica per quel veicolo e in quell’anno: avevi fatto il versamento in tabaccheria, e l’esercente ti aveva rilasciato lo scontrino, ma a distanza di tempo non riesci più a reperire i documenti. Adesso dove trovo la ricevuta del pagamento del bollo auto? Niente paura: anche a distanza di tempo c’è sempre la possibilità di fare un controllo, con valore ufficiale, perché i dati consultati sono quelli presenti negli archivi elettronici che registrano tutte le operazioni di pagamento della tassa automobilistica avvenute anche parecchi anni prima. I metodi che ti esponiamo sono utili sia se hai smarrito le ricevute di pagamento, sia se vuoi semplicemente verificare la tua posizione per un determinato veicolo e sapere se hai saltato qualche versamento.

Bollo auto: come e quando si paga

Il bollo auto, chiamato anche, e più propriamente, tassa automobilistica, deve essere pagato, con cadenza annuale, dai proprietari di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (Pra). Non è una tassa di circolazione, ma di possesso, tant’è che deve essere versata anche per i veicoli fermi da tempo ma ancora immatricolati.

L’importo da versare dipende dalla categoria del veicolo, dall’anno di immatricolazione e dalla Regione di residenza del contribuente; può essere facilmente calcolato sul sito dell’Aci, o dell’Agenzia delle Entrate, inserendo la targa.

Il bollo auto può essere pagato in diversi modi:

presso gli sportelli delle delegazioni Aci ;

delle delegazioni ; utilizzando il servizio on line dell’Aci ;

; all’ufficio tributi della propria Regione ;

; presso i bancomat (Atm) delle banche abilitate;

(Atm) delle banche abilitate; mediante i servizi di home banking dell’istituto di credito di cui si è correntisti;

dell’istituto di credito di cui si è correntisti; negli uffici di Poste Italiane ;

; nelle tabaccherie convenzionate con Lottomatica o Sisal;

convenzionate con Lottomatica o Sisal; tramite PagoPa (il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate).

Bollo auto: come verificare i pagamenti

La verifica dei pagamenti del bollo auto può essere compiuta sul sito dell’Aci o su quello dell’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, però, attualmente è in fase di dismissione e tutti i dati confluiranno a breve nel sistema informativo del Pra, che è gestito dall’Aci.

Sul sito dell’Aci, selezionando dal menù la funzione “Bollo auto” e inserendo il numero di targa, il nominativo del proprietario e la Regione di residenza, si ottengono in risposta dal sistema gli estremi dei precedenti pagamenti effettuati, con la data e l’importo versato. In caso di versamenti mancanti o carenti compare un’avvertenza. Per accedere a queste funzionalità è necessario, dal 1° ottobre 2021, autenticarsi con lo Spid o con la Cie (Carta di identità elettronica); le vecchie credenziali Aci non sono più valide.

Alcune Regioni italiane, come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Toscana, hanno attivato sui propri siti istituzionali un portale dedicato alla tassa automobilistica, dal quale è possibile verificare online l’avvenuto pagamento del bollo auto, scaricare le ricevute e ricevere avvisi sulle prossime scadenze.

Il controllo sui pagamenti del bollo auto può essere fatto anche attraverso il sito o la app di home banking della propria banca, su PagoPa o sul sito di Poste Italiane per i correntisti Bancoposta e i titolari di una carta Postepay. Tutti questi sistemi consentono di scaricare la ricevuta di pagamento, che potrà essere esibita, in caso di contestazioni, all’Agenzia Entrate Riscossione come prova dell’avvenuto versamento.