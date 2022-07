Elezioni: Boccia, ‘Pd partito dei giovani e del lavoro’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico è il partito dei giovani e del lavoro, qui si gioca la sfida per il futuro del nostro Paese. Sul lavoro basta tentennamenti, è necessario rompere ogni schema precostituito. Questo significa garantire una mensilità all’anno in più per tutti i lavoratori, salari più alti e costo del lavoro più basso; basta con le inutili guerre tra poveri o con chi, dall’alto dei propri privilegi, accusa chi sopravvive grazie al reddito di cittadinanza”. Così Francesco Boccia, commissario del Pd Campania, intervenendo alla Direzione della federazione provinciale del Partito democratico di Avellino.