Tav: Fdi, ‘ennesimo attacco annunciato, Stato non si faccia umiliare’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “L’ennesimo attacco No tav era assolutamente prevedibile. Nelle ore scorse avevamo chiesto chiarimenti sulle autorizzazioni e sponsorizzazioni sulle iniziative che si stanno svolgendo in questi giorni. Lo Stato non si faccia umiliare”. A dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e l’assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone.