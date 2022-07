Macerata: Letta, ‘ferocia inaudita e segnata da indifferenza, cambiare’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Una giornata terribile, terribile”, segnata da una “ferocia inaudita” ma anche dall'”indifferenza che ha accompagnato tutto questo. Occorre cambiare radicalmente, non è possibile che accadano episodi come questo”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, in un’intervista al Tg2 commenta l’omicidio di Civitanova Marche.