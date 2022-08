Mangiare spaghetti e vongole ora sarà quasi impossibile

Poche e costosissime: così si presentano le vongole al mercato quest’estate, e per questo sono sempre più introvabili.

È agosto, fa caldo e finalmente sei in ferie, steso sul lettino a prendere il sole in spiaggia e a completare quel sudoku che solo in estate hai tempo di fare. Oppure in ferie ancora non ci sei, o sei tornato da quel tanto che basta per esserti già dimenticato di averle fatte, e ora vuoi solo riassaporare quel gusto di mare che tanto ti manca. Cosa fai? Semplice, un bel piatto di spaghetti e vongole, accompagnato da un buon bicchiere di vino fresco. Vai al supermercato e con sorpresa scopri che vongole non ce ne sono. Vai al ristorante sul lungo mare e con sorpresa scopri che spaghetti e vongole oggi non si fanno.

E così sarà per tutta l’estate. E sai perché? Perché le vongole non sono mai costate tanto come questa estate in Italia.

Oggi un chilo di vongole veraci costa oltre 15 euro all’ingrosso (quindi per i ristoratori), e oltre i 20 per i rivenditori al dettaglio (quindi per chi va a fare la spesa al supermercato). Rispetto a un anno fa il prezzo si è alzato del 40%: una crescita mai vista, portando così a un netto dimezzamento dei consumi e della richiesta.

Questa impennata esponenziale si deve a una serie di fattori concorsuali: il primo è l’avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l’Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell’avvio del provvedimento che dal 30 luglio blocca le attività dei pescherecci dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. In una situazione in cui i prezzi di vendita al dettaglio per il pesce fresco e refrigerato sono aumentati del 10,4% a luglio per effetto del clima e dell’aumento insostenibile dei costi. In aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni a seconda della zona di pesca e del tipo di risorsa pescata.

In secondo luogo, il fermo cade quest’anno in un momento difficile, poiché il blocco dell’attività va a sommarsi al caro carburanti con il prezzo medio del gasolio per la pesca che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno costringendo i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite e favorendo le importazioni di pesce straniero, considerato che fino ad oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante. Non a caso gli arrivi di prodotti ittici dall’estero sono aumentati del 29% in valore nei primi quattro mesi del 2022.

Terzo fattore determinante è quello legato agli effetti della siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa Adriatica che ha causato una perdita del 20% della produzione di vongole e cozze negli impianti di acquacoltura del delta del Po.

In pratica di prodotti ittici in generale, vongole e cozze in particolare, non ce ne sono, e quelli che ci sono costano quasi il doppio. Quindi meno richiesta, meno disponibilità e prezzi più alti.

Quest’anno poi la temperatura del mare non lascia scampo, specialmente alle vongole. Nel Mediterraneo il mese scorso si sono rilevati 5 gradi in più rispetto alla media: temperatura così elevata da accelerare i processi di decomposizione delle sostanze organiche, andando a consumare l’ossigeno sui fondali rendendoli invivibili per i molluschi. In sostanza, le vongole che pochi fortunati quest’anno si troveranno nel piatto saranno delle sopravvissute.