Si può bocciare alle scuole elementari?

Gli insegnanti possono impedire la promozione di un bambino solo in casi eccezionali; il giudizio di non ammissione alla classe successiva può essere impugnato al Tar.

Hai un figlio che frequenta la scuola primaria, e attualmente sta facendo la quinta elementare. Un giorno gli insegnanti ti hanno convocato a colloquio per dirti che la sua situazione scolastica non è buona. Il rendimento è scarso, quindi i voti attribuiti nelle varie materie sono bassi, con alcune gravi insufficienze, che difficilmente potranno essere colmate entro la fine dell’anno scolastico. E le assenze sono state parecchie. Tu gli hai rappresentato che è proprio a causa delle assenze, dovute a malattia, che l’apprendimento è stato incostante ed incompleto; ma le maestre hanno prefigurato che in queste condizioni c’è la possibilità di una bocciatura. Si può essere bocciati alle elementari?

Bocciatura alle elementari: cosa dice la legge

Con la riforma varata nel 2017 dai governi Renzi e Gentiloni mediante i decreti legislativi sulla «Buona scuola» [1] le possibilità di bocciatura nelle scuole elementari e medie si sono ridotte ai minimi termini e ormai vige la regola del “quasi tutti promossi”.

In particolare, nelle scuole elementari la bocciatura è possibile solo nei casi di abbandono durante l’anno scolastico o per le troppe assenze. La differenza più importante rispetto al passato è che non si può più bocciare per lo scarso profitto, cioè per i voti, o giudizi, insufficienti nelle varie materie di insegnamento.

La norma di legge [1] dice che: «Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione». E quando il livello di preparazione del bambino è insufficiente la scuola è tenuta ad attivare «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Bocciatura alle elementari: quando è possibile

In concreto, la bocciatura alle elementari diventa possibile solo quando le assenze superano un determinato limite (in linea di massima, non si può oltrepassare un quarto dell’orario scolastico annuale, quindi 50 giorni su 200, salvi i particolari motivi di salute o eccezionali esigenze familiari: leggi “Numero massimo di assenze a scuola“) o se si verifica l’abbandono scolastico dell’alunno durante l’anno.

Ma anche qui c’è un limite: per bocciare occorre l’unanimità degli insegnanti che compongono il consiglio di classe e votano agli scrutini. Non basta la semplice maggioranza: perciò per impedire la bocciatura è sufficiente che un solo insegnante sia contrario.

Inoltre, il giudizio di non ammissione alla classe successiva può essere adottato «solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»: quindi il provvedimento di bocciatura deve spiegare in modo analitico le ragioni per le quali non è stata riconosciuta la promozione.

Cosa fare in caso di bocciatura alle elementari?

In caso di bocciatura di un alunno delle scuole elementari i genitori possono ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro l’illegittimità del provvedimento di non ammissione, anche per l’insufficiente motivazione della bocciatura, e così, in caso di accoglimento della domanda, ottenere la promozione con provvedimento del giudice.

Considerati i limiti molto stringenti alle possibilità di bocciare, ci sono buone probabilità di accoglimento del ricorso, anche perché la tendenza della giurisprudenza è quella di estendere ulteriormente i motivi in favore della promozione e di annullare le bocciature per carenza di motivazione.

Ad esempio, una recente sentenza del Tar Puglia [2] ha dichiarato illegittima la bocciatura di una bambina di sette anni in seconda elementare, perché costituisce un’esperienza traumatica, tale da danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia verso l’istituzione scolastica. Per i giudici amministrativi, la perdita di un anno scolastico a quell’età costituisce un «grave danno», anche perché in questo modo la bambina verrebbe allontanata dal gruppo dei compagni della classe in cui si stava integrando: perciò il Tar ha disposto l’ammissione, in via cautelare, della bambina alla terza classe della scuola elementare.