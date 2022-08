Offese agli avvocati sui social: cosa si rischia?

Gli insulti ai difensori se diffusi sul web integrano il reato di diffamazione aggravata: oltre al diretto interessato anche la Camera penale può sporgere querela a nome della categoria.

In occasione dei fatti di cronaca più eclatanti e dei relativi processi capita sempre di leggere sui social network, come Facebook o Instagram, pesanti commenti offensivi e denigratori, rivolti nei confronti degli avvocati che assumono la difesa degli imputati di questi atroci delitti. Il fenomeno avviene specialmente nei casi più orrendi e raccapriccianti, quelli che impressionano maggiormente l’opinione pubblica e suscitano ondate di sdegno e indignazione: omicidi, stragi, violenze sessuali su bambini.

In sostanza, molti professionisti del settore legale vengono bersagliati di improperi, o di veri e propri insulti, da parecchi “leoni da tastiera” per il solo fatto di aver accettato un determinato incarico difensivo e quindi di svolgere il proprio lavoro. Le cose peggiorano quando uno di questi avvocati rilascia dichiarazioni alla stampa per spiegare la posizione del proprio assistito, o per analizzare un determinato provvedimento giudiziario dal punto di vista della difesa: quando l’avvocato parla, gli animi che non vogliono sentire la sua voce si scaldano ancor di più ed esplodono i commenti negativi, carichi di insulti. Ma per queste offese agli avvocati sul web cosa si rischia?

Quando l’offesa sui social costituisce reato

Per giurisprudenza costante, le offese su Internet, comprese quelle sui social network (come Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ecc.) , integrano il reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o da «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», come recita l’art. 595 del Codice penale.

L’offesa è, quindi, considerata molto più grave di quella rivolta in privato (per integrare la diffamazione semplice basta la comunicazione con almeno due persone, oltre l’offeso), proprio perché grazie al web è in grado di raggiungere istantaneamente il pubblico indistinto, e quindi di ottenere una diffusione ampia e indiscriminata.

Diffamazione aggravata: qual è la pena?

Ricordiamo che la diffamazione consiste nell’offesa della reputazione altrui attraverso la comunicazione con più persone, e i social network sono al giorno d’oggi lo strumento ideale per comunicare rivolgendo i propri messaggi a tutti, con un semplice post o un commento sotto una notizia di cronaca pubblicata su una pagina o in una bacheca personale.

La pena per il reato di diffamazione aggravata è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a 516 euro; la persona offesa ha anche il diritto al risarcimento dei danni arrecati dalle offese divulgate nei suoi confronti, come – nel caso degli avvocati – la penalizzazione dell’immagine professionale e la perdita di clientela.

Diffamazione sui social: chi può sporgere querela?

Il reato di diffamazione è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere sporta entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza delle offese (questo momento può essere successivo alla data di pubblicazione delle espressioni diffamatorie).

Diffamazione ad avvocato: quando?

Per realizzare la diffamazione di un avvocato non è necessario indicarlo espressamente con nome e cognome, purché la sua persona possa essere agevolmente individuata dal pubblico in relazione alla carica o alle attività svolte: ad esempio, menzionandolo come il difensore di un noto assassino.

Quindi il semplice fatto di non dire chi è il professionista legale al quale si rivolgono gli insulti non esclude il reato di diffamazione e non vale come espediente per evitare la condanna: su Internet e attraverso i social media anche insultare senza fare nomi è reato.

Avvocati diffamati: il ruolo delle Camere penali

Nel caso della diffamazione aggravata compiuta nei confronti di avvocati, la giurisprudenza più recente ritiene che, oltre al diretto interessato, anche la Camera penale di appartenenza sia legittimata a sporgere querela. Come ha affermato una nuova pronuncia del tribunale di Viterbo [1], che puoi leggere per esteso a fondo pagina, la Camera penale costituisce un «ente collettivo», che, in quanto tale, può agire giudizialmente nel caso in cui le espressioni costituenti reato offendano gli interessi di cui l’ente è portatore: e questi interessi coincidono con quelli della categoria dei soggetti rappresentati, ossia degli avvocati iscritti alla Camera penale.

In definitiva, seguendo il ragionamento dei giudici potremmo dire che per le offese sui social agli avvocati vale il principio del «uno per tutti, tutti per uno»: diffamare un avvocato, specialmente se è un penalista, significa, a ben vedere, offendere non soltanto lui, ma l’intera categoria di coloro che esercitano il mandato difensivo e dunque assumono la difesa di imputati nei processi penali. Perciò l’organismo delle Camere penali (che sono istituite presso quasi tutti i tribunali italiani e radunano gli avvocati penalisti, esprimendone posizioni ed interessi) può agire – o, per meglio dire, reagire – a tutela dell’avvocato che è stato insultato e di tutti gli avvocati che svolgono in modo analogo la professione forense, proponendo querela e così instaurando un procedimento penale per diffamazione a carico dell’autore dei post offensivi.

note [1] Trib. Viterbo, ord. del 13.06.2022. Autore immagine: depositphotos.com