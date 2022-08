Smarrimento atti amministrativi: cosa fare?

Ho richiesto dei documenti al Comune per ottenere la regolarità urbanistica di un box di mia proprietà che desidero vendere. Ad oggi il Comune ha dato risposta solo su alcune richieste, rappresentando che i documenti urbanistici sono andati distrutti a causa di una alluvione. Il notaio pretende i documenti per procedere alla sanatoria. Cosa posso fare?

Con riguardo al mancato riscontro degli uffici comunali, relativo a tre dei quattro documenti richiesti, Le consiglio di sollecitare il riscontro, magare a firma di un legale che, di certo, potrebbe avere un effetto deterrente maggiore.

Se anche l’intervento del legale, tramite sollecito, dovesse risultare infruttuoso, allora occorrerebbe procedere con un ricorso avverso il silenzio.

Tale strumento è finalizzato ad ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di incertezza ed assicuri al contempo al privato una decisione che investe la fondatezza della sua pretesa, fermo restando tuttavia che al giudice adito non è concesso di sindacare il merito del procedimento amministrativo non portato a compimento, dovendo egli limitarsi a valutare la astratta accoglibilità della domanda, senza sostituirsi agli organi dell’Amministrazione quanto agli apprezzamenti, alle valutazioni e alle scelte discrezionali, pronunciando quindi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 19/10/2021, n. 6562).

Le allego in particolare una pronuncia del TAR Lazio, che farebbe al Suo caso: “In caso di mancato riscontro dell’istanza per ottenere il titolo riproducente l’intervenuta concessione edilizia in sanatoria, già formatasi per silentium, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è fondato, perché l’adozione del provvedimento esplicito è necessaria per soddisfare interessi riconosciuti come meritevoli di tutela (nella specie, per il trasferimento dell’immobile)” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/09/2021, n. 9450).

Per tali ragioni, procederei, come accennato:

dapprima con una diffida/sollecito del legale;

successivamente, con un ricorso avverso il silenzio.

In questo caso, avrà la possibilità di far nominare un Commissario in sostituzione degli uffici comunali che proceda coattivamente al recupero dei documenti che Le servono.

Se, malauguratamente, anche gli altri documenti dovessero risultare irreperibili per distruzione o smarrimento, allora il mio consiglio è quello di procedere con un’istanza di certificazione sostitutiva da presentare al Comune, nella quale siano indicati gli estremi della concessione edilizia al fine di ottenere un’attestazione di pubblica fede da parte dell’ente locale che attesti l’esistenza di quei documenti.

Inoltre, potrebbe essere utile compiere una ricerca in catasto per verificare se dalla “busta” lì depositata è possibile ricavare informazioni e/o documenti ulteriori.