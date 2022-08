Elezioni 2022, Beatrice Venezi: “Assolutamente non mi candido”

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Assolutamente non mi candido, non è vero e nessuno tra l’altro mi ha interpellata. Smentisco le indiscrezioni”. Così all’Adnkronos la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi smentisce le indiscrezioni sul suo possibile ingresso in politica con una candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre 2022 nelle fila di Fratelli d’Italia.