Elezioni: Roggiani (Pd), ‘orgogliosa della candidatura, lavorerò per cambiare futuro’

Milano, 17 ago.(Adnkronos) – “Sono orgogliosa che il Partito democratico mi abbia proposto di candidarmi in Parlamento. Per me la politica è sempre stata lo strumento per provare a ‘cambiare il mondo’ guardando gli orizzonti più lontani, partendo dai nostri quartieri, paesi, città”. Lo scrive su Facebook Silvia Roggiani, segretario metropolitano del Pd milanese che correrà alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.