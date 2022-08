Elezioni: Locati (Italexit), ‘Paese che non si indigna per candidatura Gallera non è civile’

Milano, 18 ago.(Adnkronos) – “Un paese che dimentica e non si indigna per la candidatura di un Gallera non è degno di chiamarsi civile”. Lo scrive su Facebook Consuelo Locati, legale delle circa 500 famiglie di vittime del Covid-19 che hanno intentato una causa civile contro governo, ministero della Salute e Regione Lombardia e oggi candidata nelle liste di Italexit per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.