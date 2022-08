Sicurezza: De Corato, ‘bene nuovi carabinieri a Milano, ma serve molto di più’

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – “Ogni rinforzo dell’organico è positivo, ma serve molto di più dei nuovi arrivi nell’Arma, sia in considerazione del fatto che le forze dell’ordine da anni sono sottorganico, sia in considerazione dei pensionamenti”. Così l’assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota l’arrivo di “704 nuovi carabinieri in Lombardia, 125 dei quali a Milano”.