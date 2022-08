Ecco i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha finalmente pubblicato le liste dei nomi dei candidati che correranno per i collegi plurinominali per Camera e Senato.

Anche i listini bloccati (così come prevede la legge elettorale) dei grillini per i collegi plurinominali sono stati pubblicati, dopo il voto alle parlamentarie e la formazione della lista blindata e calata dall’alto dal leader del Movimento, l’ex premier Giuseppe Conte.

l Movimento 5 Stelle ha alzato il velo sulle liste dei candidati nei collegi plurinominali per la Camera e il Senato. Gli elenchi sono stati pubblicati questa notte sul sito pentastellato insieme ai risultati delle parlamentarie del 16 agosto. Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, in corsa per la Camera, sarà capolista in quattro Regioni nei seguenti collegi: Lombardia 01 e 02, Campania 01, Puglia 01, Sicilia 01. Figurano come capilista anche le 15 persone inserite da Conte nel suo listino ‘blindato’, approvato in blocco dagli iscritti con quasi il 90% dei consensi.

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, candidata alla Camera, sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho compare come capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 per la Camera. La capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone guida invece la lista M5S per il Senato nel collegio Campania 01. Il notaio Alfonso Colucci corre per la Camera ed è capolista nel collegio Lazio 1 – 02. L’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa compare in cima al listino plurinominale nel collegio Campania 1 – 02 per Montecitorio.

Il docente universitario Livio De Santoli, candidato alla Camera, è capolista nel collegio Lazio 1 – 01, mentre la senatrice Barbara Floridia è ricandidata a Palazzo Madama nel collegio Sicilia 02. Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S e fedelissimo di Conte, sarà capolista nel collegio Campania 2 – 02. Il senatore uscente Ettore Licheri correrà ancora per il Senato come capolista non solo in Sardegna (la sua Regione d’origine) ma anche in Piemonte e Toscana. Il ministro uscente per l’Agricoltura Stefano Patuanelli sarà candidato anche questa volta per il Senato nel suo Friuli Venezia Giulia, oltre a Lazio e Campania.

Il vicepresidente M5S e deputato Riccardo Ricciardi corre come capolista per la Camera nei collegi Toscana 01 e 02. È candidato al Senato, invece, il magistrato Roberto Scarpinato, nei collegi Calabria 01 e Sicilia 01. Francesco Silvestri, capogruppo uscente alla Camera, guiderà la lista M5S nel plurinominale Lazio 1 – 03 per Montecitorio, mentre la vicepresidente 5 Stelle e viceministra al Mise Alessandra Todde sarà capolista sia in Lombardia 2 – 01 sia in Sardegna – 01, per la Camera. Si presenta come capolista in Puglia e Basilicata un altro vicepresidente del M5S, Mario Turco, candidato al Senato.

Sul sito del M5S, nel post che accompagna la presentazione delle liste, si legge che il presidente del Movimento «si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali». Il presidente, inoltre, «si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario».