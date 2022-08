Carlotta Chiaraluce capolista Italexit nel Lazio

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Italexit? CasaPound è casa mia, ma ha fatto la scelta di non presentare il simbolo alle elezioni. E io, da donna e imprenditrice che si è sempre impegnata in prima persona in politica, ritengo di poter e dover dare il mio contributo in un momento così difficile per il popolo italiano”. A parlare all’Adnkronos è Carlotta Chiaraluce, esponente di CasaPound, candidata capolista alla Camera nel Lazio con Italexit.