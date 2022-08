Elezioni: big e novità nelle liste centrodestra e Terzo polo

Cinque circoscrizioni per Meloni, Salvini nei plurinominali della Lombardia, Berlusconi schiera Rita Dalla Chiesa. A Bologna, Sgarbi contro Casini.

Poche ore prima dell’ora «X» in cui scade il termine per la consegna delle liste dei candidati alle elezioni del 25 settembre, anche centrodestra e Terzo polo perfezionano le loro scelte, tra conferme di big, novità più o meno clamorose e immancabili malumori.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia dichiara di dover puntare (oltre che sulle punte di diamante con esperienza di lunga data in Parlamento, anche su «sindaci, amministratori, rappresentanti delle libere professioni, categorie produttive, mondo della cultura, dello sport, del turismo, associazionismo, volontariato» e, più in generale, «del mondo conservatore». La presidente e candidata premier Giorgia Meloni correrà nell’uninominale all’Aquila e in cinque circoscrizioni alla Camera. Nelle liste di FdI si leggono anche i nomi dell’ex presidente del Senato Marcello Pera, di Carlo Nordio, dell’ex ministro Giulio Tremonti, e di Maurizio Leo, del prefetto Giuseppe Pecoraro, di Antonio Guidi e di Giulio Terzi di Sant’Agata. Insieme ad altri big come Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Raffaele Fitto ci sono anche due ex sciatrici: Lara Magoni e Barbara Merlin.

In casa Lega, Matteo Salvini, Roberto Calderoli e Maria Cristina Cantù sono i capilista schierati nei collegi plurinominali al Senato della Lombardia. Salvini, però, sarà anche capolista nel plurinominale del Senato in Basilicata, dove sono in corsa anche la presidente uscente del Senato, Elisabella Casellati, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capolista nel plurinominale della Camera dei deputati con il suo movimento Insieme per il futuro. Altri nomi della Lega sono quelli dell’ex parlamentare di Alleanza Nazionale Giuseppe Valditara, dell’ex ministro della Giustizia Giulia Bongiorno, del viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli e della senatrice Daisy Pirovano, sindaco di Misano di Gera d’Adda.

Due le grandi sorprese presentate da Forza Italia: Rita dalla Chiesa e Maurizio Casasco, quest’ultimo presidente di Confapi. Accanto a Silvio Berlusconi ci sarà la compagna Marta Fascina, candidata nel proporzionale in tutta la Campania dietro ad Antonio Tajani e in un collegio uninominale a Marsala. Ma c’è anche la «grana» della candidatura di Anna Maria Bernini in Veneto al posto del presidente del Senato uscente, Elisabella Casellati, spostata in Basilicata. Una mossa che ha creato forti mal di pancia all’interno del partito, come anche quella di presentare in Molise Lorenzo Cesa e il patron della Lazio Claudio Lotito, che con il Molise c’entrano ben poco. E ancora, il medico personale di Berlusconi Alberto Zangrillo e l’ex olimpionica della scherma e oggi sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali.

Tra i centristi, addio a Paolo Romani e Gaetano Quagliariello mentre, tra gli altri, c’è posto nelle liste per l’ex ministro Maria Vittoria Brambilla, per Gianfranco Rotondi, per Maurizio Lupi e per Vittorio Sgarbi che, a Bologna, se la vedrà contro Pierferdinando Casini.

Ed eccoci al Terzo polo, alias «Italia sul Serio» di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Entrambi hanno quattro circoscrizioni per il Senato a testa. Nella loro flotta salperanno sperando di sbarcare a Roma ministre di ieri e di oggi: Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi, Elena Bonetti, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. In fumo la candidatura dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, che lamenta: «Ho scritto a Calenda, neanche mi ha risposto».