Elezioni: Amendola (Pd), ‘quando si è in un partito servono serietà e disciplina’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Vengo da una scuola antica: quando si è dentro un partito, si è dentro una comunità e bisogna avere serietà, disciplina e amore, così come ha fatto Raffaele La Regina (con il suo passo indietro, ndr). Io nella scorsa legislatura ero terzo e non sono entrato in Parlamento, ma ho dato il mio contributo come sottosegretario. Siamo tutti necessari e nessuno è indispensabile. Nelle comunità ci si comporta così”. Così Enzo Amendola ad Agorà su Rai3 a proposito della candidatura in prima battuta al terzo posto in Campania.