Elezioni: Misiani lancia campagna, ‘battaglia di Milano ha valore nazionale’

Milano, 25 ago. (Adnkronos) – “Essere candidato a Milano è un onore e una responsabilità. Un onore per quello che rappresenta questa città in Italia e in Europa e una responsabilità che sento nei confronti dei cittadini milanesi e degli iscritti e militanti del Pd e delle forze della coalizione”. Così dal circolo Pd Pio Latorre, nel quartiere San Siro di Milano, il senatore dem Antonio Misiani ha dato avvio alla sua campagna elettorale in Lombardia, dove è in corsa per la riconferma a Palazzo Madama.