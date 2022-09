Ricorso al Tar con procura non speciale: possibile rinotificare?

Ho depositato ricorso al Tar, ma mi sono accorto di non aver allegato una procura speciale, per cui il ricorso potrebbe essere dichiarato improcedibile. Poiché sono trascorsi tre anni e non è stata ancora fissata l’udienza, posso notificare un nuovo ricorso al Ministero e depositarlo telematicamente con la rituale procura speciale?

In via preliminare, si conferma che l’assenza di procura speciale rende il ricorso inammissibile ex art. 44 c.p.a., per vizio non sanabile neppure con il deposito di nuova procura (come da consolidata giurisprudenza sul punto). Dato che anche la domanda dichiarata inammissibile produce effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2945 c.c. fino al passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità, nulla vieta l’esperimento di una nuova azione risarcitoria. Resta da verificare se quest’ultima può essere incardinata dinanzi al Tar contestualmente al giudizio ancora in corso, oppure se è necessario attendere che il ricorso pendente sia dichiarato inammissibile.

Ragionando teoricamente, sarebbe opportuno attendere la pronuncia di inammissibilità del primo ricorso, tenuto conto del fatto che, anche nel processo amministrativo, si applica il principio del ne bis in idem e che non sarebbe, pertanto, possibile duplicare la medesima domanda giudiziale.

Tuttavia, dal punto di vista pratico, l’instaurazione del nuovo giudizio, nonostante l’altro sia ancora pendente, non comporterebbe altro che l’eccezione di controparte o il rilievo d’ufficio del giudice della pendenza di altro giudizio, con la conseguenza che il primo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, non solo per assenza di valida procura, ma anche per carenza di interesse alla prosecuzione ex art. 100 c.p.c. Non possono esserci altre conseguenze processuali, visto che il primo ricorso non sarà mai deciso nel merito e non ci potrà mai essere un doppio giudicato.

A tal proposito, si riporta una pronuncia del Tar Lazio (sent. n. 10029/2015) che, pur riguardando una fattispecie completamente diversa da quella in esame, riporta alcuni principi generali applicabili al caso esposto: “Nell’ipotesi di pluralità di ricorsi tempestivamente proposti, premesso che il provvedimento di riunione è idoneo a prevenire il rischio di giudicati contraddittori, non può quindi omettersi di rilevare che possono comunque sorgere problemi interpretativi e applicativi. Dunque, in caso di riscontro della violazione del principio del ne bis in idem, deve in questi casi comunque “procedersi alla declaratoria dell’inammissibilità del primo ricorso, in quanto vanificato dallo stesso proponente e non sorretto, quindi, da alcun interesse valutabile ai sensi dell’art. 100 c.p.c.” (Cassazione 15441/2010).

Alla luce di ciò, non fa la differenza neppure l’eventuale condanna alle spese che, anche in ipotesi di attesa della chiusura del primo ricorso, potrebbe comunque sussistere in virtù dell’inammissibilità per carenza di valida procura.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone