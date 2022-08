Elezioni: Losacco (Pd), ‘minacce a Morani, solidarietà e vicinanza’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Esprimo la massima solidarietà e vicinanza ad Alessia Morani. Le minacce e le intimidazioni non fermeranno le numerose battaglie di Alessia, a cominciare da quella per i diritti delle donne, e quelle dell’intero Pd. Spero che le autorità competenti individuino quanto prima gli autori di questa vile minaccia”. Così in una nota il deputato dem e Commissario regionale del Pd nelle Marche, Alberto Losacco.