Elezioni: da mamma di Meloni alle fedi di Bonelli, privato via social è bipartisan/Adnkronos

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Una fede più piccola con il cartellino ‘lei’ e una per più grande per ‘lui’. Angelo Bonelli ha annunciato così via twitter il suo matrimonio con Chiara Pozzer, cerimonia laica in un’azienda vitivinicola in Trentino. “Stop campagna elettorale. Mi sposo”. Una condivisione sobria. Niente lanci di bouquet o foto di rito. Ma la ‘socializzazione’ del privato, specie a un mese dal voto, dilaga tra i politici in modo bipartisan.