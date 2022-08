Energia: Ricciardi (M5S), ‘rigassificatore a Piombino è scelta sbagliata’**

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è favorevole all’utilizzo di rigassificatori galleggianti temporanei per sopperire alla crisi del gas. È necessario però avere una strategia energetica di breve, medio e lungo periodo basata su fabbisogni, costi e obiettivi”. Si apre così il lungo post con cui Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento5Stelle in corsa alle prossime elezioni politiche in Toscana definisce il rigassificatore di Piombino “una scelta sbagliata”.