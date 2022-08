Elezioni: Di Nicola (Ic), ‘l’armistizio dei traditori’

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Non ci sto! Non si possono assecondare i giochi sporchi di chi ha tradito i bisogni del Paese. Prima buttano giù il governo invocando lo scioglimento del Parlamento e le elezioni anticipate fregandosene dell’emergenza e della disperazione dei cittadini, adesso chiedono un armistizio pretendendo una riunione immediata del Consiglio dei ministri, provvedimenti urgenti dell’esecutivo e una convocazione delle Camere ai primi di settembre per approvare i provvedimenti necessari”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori di Impegno Civico, Primo Di Nicola, candidato al Senato in Lazio e Abruzzo.