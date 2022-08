Siccità: Coldiretti, ‘in Lombardia riserve idriche ai minimi storici, piogge attese’

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Le precipitazioni sono attese per combattere la siccità in una situazione in cui il totale delle riserve idriche lombarde risulta ancora essere inferiore alla media del 57% e al minimo del 47% (periodo di riferimento 2008-2020). È quanto afferma la Coldiretti Lombardia, sulla base degli ultimi dati Arpa, in riferimento all’allerta gialla per maltempo diramata dalla protezione civile sul territorio regionale.