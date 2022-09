Usufrutto prima casa entro 5 anni

Con la cessione dell’usufrutto si perde il bonus prima casa?

Chi compra un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali, meglio note come bonus prima casa, non può poi vendere detto immobile prima di cinque anni dal rogito. In caso contrario, dovrà pagare all’Agenzia delle Entrate le imposte risparmiate in precedenza più una sanzione pari al 30% su tale somma.

Ci si chiede poi spesso se sia possibile cedere almeno l’usufrutto sulla prima casa entro 5 anni: se cioè si perde ugualmente il bonus fiscale anche quando la nuda proprietà resta in capo al proprietario.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate [1] e dalla Giurisprudenza maggioritaria [2] è affermativa: non si può cioè vendere o donare l’usufrutto su una casa, acquistata con le agevolazioni fiscali, se ancora non sono decorsi 5 anni dalla stipula dell’atto di compravendita. A meno che, ovviamente, non si sia dispositivi a pagare le relative sanzioni.

Per comprendere meglio la questione facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo il caso di un contribuente che acquisti (per compravendita, donazione o successione ereditaria) un appartamento. Non avendo altre abitazioni, al momento della firma dell’atto notarile si avvantaggia del bonus prima casa che gli consente, come noto, di versare l’imposta di registro (in caso di cessione da privato) pari al 2% o l’Iva (in caso di cessione da azienda) pari al 10%.

Per inciso, le condizioni per ottenere le agevolazioni sulla prima casa sono le seguenti: a) non essere proprietari, neanche per quote, di un’altra abitazione nello stesso Comune ove si trova quella da acquistare; b) non essere proprietari, neanche per quote, di un’altra abitazione, ovunque situata, per la quale in precedenza si sia usufruito del bonus prima casa, salvo cederla entro 12 mesi dal nuovo rogito; c) fissare la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune ove si trova la nuova abitazione; d) non vendere l’immobile in questione prima di 5 anni.

Venendo a mancare anche una sola di queste condizioni si perde il bonus fiscale. Significa che il contribuente subisce un accertamento da parte dell’ufficio delle imposte e sarà poi costretto a versare le imposte risparmiate all’atto del rogito più una sanzione pari al 30% di detta somma.

Detto ciò, vediamo ora cosa succede se il contribuente in questione, dopo aver acquistato l’abitazione, anziché venderla, si limiti a cedere il diritto di usufrutto, mantenendo per sé la nuda proprietà. Ebbene, come abbiamo anticipato in apertura, egli subirà ugualmente la decadenza dalle agevolazioni fiscali. E ciò vale sia quando l’usufrutto viene venduto che donato. Secondo infatti la tesi dell’Agenzia delle Entrate, condivisa dalla Cassazione, la decadenza per cessione non è suscettibile di eccezioni di alcun tipo a meno che non intervenga dopo 5 anni.

La decadenza dal bonus prima casa scatta quindi in presenza di qualsiasi tipo di cessione, anche quella con riserva di proprietà, permuta, conferimento in società, donazione, transazione, costituzione di una rendita, ecc. E non solo. Come avevamo già chiarito nell’articolo Si può cedere l’usufrutto sulla prima casa, la perdita delle agevolazioni fiscali si verifica anche in caso di cessione parziale dell’immobile come, ad esempio, in caso di vendita o donazione del 50% dell’immobile o in caso di cessione dell’usufrutto con mantenimento della nuda proprietà (o viceversa, con cessione della nuda proprietà e mantenimento dell’usufrutto).

Mentre nel caso della decadenza “totale” (e cioè quando si vende tutto ciò che è stato comprato) il calcolo della sanzione è facile (è pari alla differenza, aumentata del 30 per cento, tra l’imposta calcolata in modo ordinario e quella pagata a suo tempo applicando l’agevolazione), nel caso della decadenza “parziale” occorre sottrarre dalla tassazione agevolata quella “porzione” dell’acquisto agevolato che poi è stata oggetto di alienazione infraquinquennale. In sostanza, si deve calcolare quanto incide l’oggetto dell’alienazione rispetto al bene che venne acquistato con il beneficio fiscale.