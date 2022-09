Superbonus 110%: si possono bloccare i lavori in condominio?

Assemblea: con quale maggioranza approva i lavori? In quali casi il Comune può sospendere gli interventi che rientrano nel Superbonus?

I lavori in condominio devono essere deliberati dall’assemblea, secondo le maggioranze stabilite dalla legge. Questo vale anche per gli interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus 110%, cioè in quella speciale agevolazione fiscale adottata dal Governo per incentivare i lavori finalizzati all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Con questo articolo ci occuperemo di uno specifico argomento: vedremo cioè si possono bloccare i lavori del Superbonus 110% in condominio.

A questa domanda ha fornito risposta una recente pronuncia del Tar Piemonte, secondo cui il Comune non può sospendere i lavori per l’inosservanza dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici, se il blocco non è motivato e se rischia di compromettere l’accesso al Superbonus. Per legge, infatti, si può beneficiare delle speciali agevolazioni fiscali solamente se gli interventi vengono realizzati tempestivamente, entro i termini stabiliti dalla legge. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se si possono bloccare i lavori del Superbonus 110% in condominio.

Che cos’è il Superbonus 110%?

Come anticipato, il Superbonus 110% è una speciale agevolazione fiscale introdotta dalla legge [1] per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Nello specifico, il Superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal primo luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico (o alla riduzione del rischio sismico) degli edifici.

Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus condominio: quali termini?

Il Superbonus 110% si configura come una detrazione straordinaria che si affianca e rafforza quelle già esistenti, e cioè gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus).

Come detto, per poter accedere a questa speciale detrazione occorre essere tempestivi. Nello specifico, per quanto riguarda i condomini, la legge prevede che il Superbonus spetta solo fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure di detrazione:

110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

70% per le spese sostenute nel 2024;

65% per le spese sostenute nel 2025.

Ciò significa che, limitatamente alle realtà condominiali, il Superbonus al 110% varrà solo per le spese pagate fino al 2023, mentre per quelle successive la misura della detrazione diminuirà.

Superbonus condominio: quale maggioranza?

La legge ha dato la possibilità al condominio di approvare gli interventi per il Superbonus 110% con relativa facilità, visto che la deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Lavori Superbonus 110% condominio: si possono bloccare?

Non sempre i lavori del Superbonus 110% filano lisci: è possibile infatti che sorga qualche intoppo, ad esempio dovuto a irregolarità urbanistiche delle parti comuni (quelle delle parti private sono in genere irrilevanti).

In ipotesi del genere, in teoria i lavori possono subire uno stop in attesa che l’irregolarità venga sanata. Ciò tuttavia è possibile solamente in ipotesi gravissime, quando cioè emergano difformità e abusi che non consentono di potersi procedere oltre.

Tanto si ricava dall’ordinanza del Tar Piemonte [2], secondo cui è illegittimo il blocco dei lavori del Superbonus 110% determinato dal Comune per l’inosservanza di vincoli urbanistici.

Per la precisione, il caso ha riguardato alcuni lavori commissionati da un condominio nell’ambito del Superbonus. Il Comune ne decretava la sospensione per via della realizzazione di un ascensore interno che, a detta dell’ente, avrebbe violato le norme tecniche di attuazione del piano regolatore.

Nello specifico, era il parere della commissione locale per il paesaggio che consentiva all’amministrazione di far scattare l’inibitoria sulle attività previste dalla Scia.

I condòmini proponevano quindi ricorso al Tar, il quale ha concesso in via cautelare la sospensione dello stop ai lavori, in quanto il blocco rischia di far perdere all’edificio i benefici del Superbonus 110%.

L’ascensore interno rappresenta infatti un’opera che serve a superare le barriere architettoniche e lo stop ai lavori non risulta motivato in modo adeguato: il provvedimento manca di indicare da quali risultanze istruttorie emergerebbe che la scala interna rischi «un pregiudizio serio e rilevante» né motiva l’incidenza rispetto al complesso dell’opera o pondera gli interessi in gioco; la proposta alternativa è realizzare l’impianto sul retro del fabbricato.

Il Tar ha quindi sbloccato i lavori e concesso 90 giorni al Comune per riesaminare l’inibitoria sulla Scia per la realizzazione dell’ascensore interno.

Tutto ciò perché il divieto opposto dal responsabile del procedimento non risulta motivato in modo adeguato, mentre nelle more del giudizio si rischia di perdere il Superbonus che impone tempi certi per sostenere le spese e realizzare le opere.

Insomma: il Tar sembra affermare che i lavori per il Superbonus 110% possono essere bloccati dal Comune solamente in presenza di un’evidente violazione degli strumenti urbanistici, sempreché il provvedimento di sospensione sia adeguatamente motivato dal responsabile del procedimento.

