Lavoro: Fratoianni, ‘continua strage Stato e indifferenza politica, me ne vergogno’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Oggi il terzo morto in Lombardia in una settimana, mentre a Verona ci sono 2 feriti in condizioni gravissime. Finora nel 2022 abbiamo ben 569 omicidi sul lavoro. Continua una vera e propria Strage di Stato nell’indifferenza della politica. E di questo me ne vergogno”. Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.