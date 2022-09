L’ex Ct del volley e oggi candidato Mauro Berruto promuove Letta, ‘lo speech motivazionale funziona’

Roma, 12 set (Adnkronos) – “L’idea mi piace molto, è una cosa molto sportiva. Può fare la differenza in queste ultime due settimane di campagna. Anche perché noi, a differenza dei nostri avversari, una squadra ce l’abbiamo davvero”. Come candidato per il Pd alla Camera (collegio Piemonte 1), Mauro Berruto ha seguito via zoom il primo dei discorsi motivazionali che Enrico Letta farà da qui al 23 settembre ogni mattina alla squadra dem. Una materia di cui Berruto è esperto, essendo stato l’allenatore dell’Italvolley medaglia olimpica a Londa 2012 e poi coach e ‘ispirational speaker’ alla Scuola Holden.