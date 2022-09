Scuola, si apre l’ipotesi della settimana corta

Il Ministro Bianchi non esclude che in futuro possa istituirsi la settimana scolastica corta, ma in ogni caso non per risparmiare energia.

È stato un sogno per tutti (o quasi) gli studenti d’Italia, quello di andare a scuola un giorno in meno, magari allungando un po’ le restanti giornate scolastiche, potendo però dormire qualche ora in più la mattina, senza doversi alzare all’alba per prendere il bus quando fuori è ancora buio. Nell’immaginario collettivo comunque si trattava di un desiderio spinto dalla comodità e non dalla necessità di limitare il diffondersi di un virus o, peggio ancora, di risparmiare energia che scarseggia a causa di un’atroce guerra in corso poco distante da noi.

Oggi, invece, è un sogno di cui parla ufficialmente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che non esclude in futuro la possibilità di aprire alla settimana corta, anche se non per i motivi che hanno spinto a parlarne in questi ultimi giorni «Noi in sede di Consiglio dei Ministri non ne abbiamo mai parlato. Io considero la settimana corta importante se sta dentro un piano didattico e non come misura di risparmio energetico» ha detto Bianchi ospite di SkyTg24. Ieri il Ministro, intervistato da Unomattina, aveva affermato «Il governo non ne ha mai parlato perché siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche legate del caro energia, ma la scuola sia l’ultima. Abbiamo già dato».

Per il Ministro Bianchi la questione è semplice: di settimana corta si può parlare come innovazione dell’istituzione scolastica, nel caso si reputi possa essere una misura efficace e utile agli studenti, ma è escluso categoricamente che la scuola possa essere chiusa qualche giorno per la necessità di risparmiare energia. Del resto, di istituti scolastici chiusi ne abbiamo avuti già abbastanza durante la pandemia, con tutte le conseguenze negative che da ciò sono derivate.

Eppure, non tutti sono contrati all’ipotesi di ridurre di almeno un giorno la settimana scolastica. Qualche giorno fa Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp), aveva affermato all’Adnkronos «Settimana corta a scuola per risparmio energia? Su 8.000 scuole quelle con il sabato libero sono oltre 4.000. Sono favorevole a questa ipotesi perché innanzitutto le famiglie hanno modo di passare più tempo insieme durante il weekend – è inutile che ci raccontiamo un’era che non esiste più, la nostra società ormai è strutturata sul sabato libero -, e poi indubbiamente potrebbe esserci un risparmio energetico di circa 1/6 per gli enti locali».

«Ovviamente andrebbe previsto di allungare il riscaldamento negli altri giorni in cui verrebbe protratto l’orario di lezioni, ma – osserva Giannelli – un impianto già in funzione consuma meno energia rispetto all’accensione in un nuovo giorno. È ovvio che poi va valutato quanto sia il risparmio. Soprattutto bisognerebbe che il trasporto locale mettesse a disposizione dei ragazzi un mezzo per tornare a casa all’ora in cui escono da scuola con orario prolungato durante la settimana». «Questo potrebbe essere un piccolo contributo al risparmio energetico, comunque prendo atto che secondo il Governo non ci saranno tagli sulla scuola, anche se registro che in molte realtà gli enti locali stanno già chiedendo alle scuole, in autonomia, di chiudere i cancelli il sabato contro il caro bollette», ha concluso Giannelli.

Nel frattempo, sono 7.286.151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali nell’anno scolastico 2022/2023, per un totale di 366.310 classi. I primi a rientrare in aula sono stati, lo scorso 5 settembre, gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano. Da lunedì 12 sono partite ufficialmente, secondo i calendari predisposti a livello regionale, in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Il 13 settembre è la volta di bambini e ragazzi della Campania. Il 14 settembre le lezioni prendono il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d’Aosta. Quest’anno frequenteranno la scuola dell’infanzia 821.970 bambine e bambini, gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli della secondaria di primo grado saranno 1.557.403, 2.645.849 ragazze e ragazzi andranno alla secondaria di secondo grado. Il 51,1% di questi ultimi frequenterà un indirizzo liceale, il 31,8% un Istituto tecnico, il 17,1% un Professionale.