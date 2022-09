Elezioni: Sarracino (Pd), ‘Letta ha ragione, partita aperta al Sud e la voglia nei giovani c’è**

Roma, 13 set (Adnkronos) – “La mattina faccio campagna nei mercati e nelle piazze, al pomeriggio mi sposto nei luoghi che più frequentano i giovani. Ovunque sono in tanti a chiedere e informarsi. La partita, soprattuto al Sud, è apertissima”. Marco Sarracino (33 anni) è uno dei giovani ‘front runner’ scelti da Enrico Letta per queste elezioni. Candidato come capolista alla Camera (collegio Campania 1/Napoli 2), si è trovato ancora di più in prima linea dopo che il segretario dem ha suonato la carica ai candidati Pd all’urlo di “il Sud è contendibile”.