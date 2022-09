Consulta: D’Alberti, alla Corte uno studioso di diritto amministrativo / Scheda

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Marco D’Alberti, nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nuovo giudice costituzionale, è nato a Roma il 10 agosto 1948. Dopo la laurea in Giurisprudenza con lode, è stato assistente di Massimo Severo Giannini alla cattedra di Diritto amministrativo, nell’Università di Roma “Sapienza” (dal 1973 al 1977). Vincitore del concorso a cattedra in Diritto amministrativo bandito nel 1985, è attualmente professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”, dopo aver insegnato nelle Università di Camerino, Urbino, Ancona, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e nella Facoltà di Scienze politiche della Sapienza. È stato anche professore di Scienza dell’amministrazione alla Luiss (1996-97). È Senior Research Fellow della Scuola superiore di Studi avanzati della Sapienza e direttore del Master di secondo livello “Global regulation of markets” sempre presso l’Università di Roma “Sapienza”.