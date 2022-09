‘Verso la migliore performance’, al via Congresso Acoi

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – Per quattro giorni Riva del Garda diventa la capitale della chirurgia italiana. Da domenica 18 a mercoledì 21 settembre, lo straordinario contesto naturalistico trentino ospiterà il 40esimo Congresso dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), dal titolo ‘Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance’. Al Centro congressi si danno appuntamento oltre 1.800 chirurghi italiani già accreditati, per confrontarsi in ben 63 sessioni scientifiche in programma. Lo comunica Acoi in una nota. L’appuntamento, dichiara il presidente dell’associazione, Marco Scatizzi, “vuole essere una guida scientifica per migliaia di chirurghi e uno stimolo verso chi governerà il Paese: ritroviamo l’orgoglio e riformiamo, con coraggio, il nostro Servizio sanitario nazionale”.